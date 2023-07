Herr Heinze, wann kommt der Markt auf dem Aldi-Areal?

Seit Jahren wünschen sich die Bürger einen Frische- und einen Drogeriemarkt. Baudezernent Peter Heinze spricht im Interview über die Hürden und das weitere Vorgehen.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Remscheid. Bereits seit Jahren wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger im Südbezirk einen Vollsortimenter und einen Drogeriemarkt – und favorisieren dafür die Fläche an der Burger Straße, auf der bereits der neue Aldi und der alte, leere Aldi-Markt stehen. Vor allem die Mannesmänner treiben das voran, die Bezirksvertretung unterstützt das Vorhaben. Zum Auftakt der Stadtteilserie Süd, die bis Samstag im RGA zu lesen ist, erklärt Baudezernent Peter Heinze, ob die Ansiedlung eines neuen Marktes hier überhaupt möglich ist.

Herr Heinze, seit Jahren wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger einen Frische- und Drogeriemarkt auf dem Aldi-Gelände. Wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen?

Peter Heinze: Wir arbeiten daran. Es ist kein einfacher Prozess, weil viele Rahmenbedingungen dagegen sprechen und die Hindernisse erst aus dem Weg geräumt werden müssen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei der Regionalplan, der uns aktuell keine Möglichkeiten einräumt, weiterzudenken. Wir müssen nun strategisch überlegen, wie wir mit der Regionalplan-Frage umgehen.

Was besagt der Regionalplan?

Heinze: Der Regionalplan sieht für diesen Bereich eine gewerbliche Nutzung vor. Das ist auch sinnvoll. Es ist die Pufferzone für das darunterliegende Gewerbegebiet, insbesondere dort, wo Mannesmann liegt. Diese Flächen sollen demnach keiner Wohnnutzung zugeordnet werden, weil Gewerbe und Wohnen einen Konflikt darstellen könnte. Nun ergibt sich im Regionalplan ein Sonderfall: Die Einzelhandelsnutzung wird der Wohnnutzung zugeordnet. Das heißt: Es wird als ein Komplex gesehen. Und in dieser Kombination würde der Regionalplan für die Flächen an der Burger Straße mit Wohnen oder Einzelhandel im Konflikt mit der gewerblichen Nutzung beispielsweise der von Mannesmann auf den angrenzenden Flächen stehen.

Die Mannesmänner und Bezirksvertreter sagen, dass sich an jener Stelle aber ohnehin kein Gewerbe ansiedeln würde.

Heinze: Das ist immer eine Frage der Vermarktung. Kleinere Flächen könnte man zum Beispiel Handwerksbetrieben anbieten. Auch nicht-störendes Gewerbe, Lagertätigkeiten funktionieren in der Regel. Aber die Frage an der Stelle ist ja: Warum sollte hier kein Einzelhandel möglich sein?

Genau. Wie geht die Stadt nun also weiter vor?

Heinze: Der Oberbürgermeister hat zugesagt, den Regierungspräsidenten anzuschreiben, mit dem er ohnehin über die Sache im Gespräch ist, um noch einmal auf die besondere Situation hinzuweisen – dass die Flächen verfügbar sind und bis jetzt nicht einfach nachzuvollziehen ist, warum ausgerechnet hier kein Einzelhandel möglich sein soll.

In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Süd erklärte die Verwaltung, dass die Bezirksregierung einen Vor-Ort-Termin ablehnt. Warum?

Heinze: Sie hat sich damit klar positioniert. Deshalb haben wir nun entschieden, den Regierungspräsidenten noch einmal persönlich anzuschreiben. Das unterstreicht noch einmal die Ernsthaftigkeit der Sache. Wir als Verwaltung würden dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger gern entsprechen und es ebenfalls gern sehen, wenn sich an jener Stelle Einzelhandel ansiedeln könnte. Ich möchte noch einmal betonen: Die Stadtverwaltung hat die Auffassung der Bevölkerung verstanden und kann sie nachvollziehen. Wir strengen uns sehr stark an, dem zu entsprechen, aber die Hürden sind enorm.

Das heißt, man müsste den Regionalplan ändern, um eine Ansiedlung an jener Stelle zu ermöglichen?

Heinze: Genau.

Einen anderen Weg gibt es nicht?

Heinze: Das halte ich für schwierig. Denn der Regionalplan spricht derzeit dagegen.

Wer kann den Regionalplan ändern?

Heinze: Das beschließt der Regionalrat. Wir können dort Anträge stellen. Aus einem veränderten Regionalplan heraus können wir dann einen Bebauungsplan entwickeln. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, das macht man häufiger. Aber den Regionalplan zu ändern – das ist ein größeres Verfahren.

Wenn der Regionalplan geändert würde – wie lange würde es dauern, bis dann ein Markt an der Burger Straße entstehen könnte?

Heinze: Ich schätze, drei Jahre wird es dauern. Das ist die optimistische Schätzung. Solche Projekte haben Vorlauf- und Planungszeit.

Die Mannesmänner betonen, sie haben Investoren an der Hand. Haben Sie mit diesen schon gesprochen?

Heinze: Wir kennen natürlich die Eigentümer der Flächen, die ein Entwicklungsinteresse haben. Das kann man ja auch nicht verhehlen. Natürlich haben wir mit ihnen gesprochen. Es gibt aber noch keine konkrete Planung. Wir müssen ja ohnehin noch einmal den Bebauungsplan erneuern.

Sehen Sie alternative Flächen im Südbezirk für einen Vollsortimenter und einen Drogeriemarkt?

Heinze: Das ist ohnehin immer die Aufgabenstellung, vorher zu prüfen, ob es andere geeignete Flächen gibt. Das haben wir getan und tun es auch immer noch. Wir haben verschiedene Flächen in den Fokus genommen und Gespräche geführt. Diese sind noch nicht abgeschlossen – aber ich kann dazu aktuell auch kein positives Ergebnis vermelden. Im Endeffekt läuft alles auf die Fläche an der Burger Straße hinaus.

Wie gut sind die Menschen im Südbezirk insgesamt versorgt?

Heinze: Wir haben eine ganze Reihe an Verbrauchermärkten im Südbezirk. An den Straßenenden findet man fußläufig keine Lebensmittelmärkte, zum Beispiel in Ehringhausen oder Bliedinghausen. Nichtsdestotrotz sind die Märkte erreichbar. Wir haben keine Versorgungsnotlage im Südbezirk. Wonach die Menschen suchen, ist ein hochwertiger Lebensmittelmarkt wie in Lennep oder in der Innenstadt – das kann ich gut nachvollziehen. Nebenbei bemerkt, wäre es erstrebenswert, wenn der Rewe an der Bismarckstraße ertüchtigt würde. Er ist in die Jahre gekommen.

Apropos Bismarckstraße: Hier stehen viele Ladenlokale leer. Wie kann die Stadt Anreize für potenzielle neue Händler schaffen?

Heinze: Wir vermitteln laufend Leerstände. Eigentümer können bei der Stadt ihr leerstehendes Ladenlokal melden.

Wie viel steht leer?

Heinze: Insgesamt stehen in Remscheid-Süd 2.028 m² Verkaufsfläche für Einzelhandel zur Vermietung zur Verfügung. Es handelt sich um 24 Ladenlokale. Die größte Fläche umfasst 767 m², die kleinste 10 m². 14 freie Ladenlokale gibt es an der Bismarckstraße, an der Burger Straße acht. Je ein leerstehendes Ladenlokal ist an der Lenneper Straße und an der Oststraße zu finden.

Wäre eine Umwidmung in Wohnraum denkbar?

Heinze: Die Erdgeschosszonen sind in der Regel unattraktiv für das Wohnen, weil sie unmittelbar der starken Verkehrsbelastung ausgesetzt sind. Auch die Belichtung ist oft nicht optimal für das normale Wohnen. An verkehrsreichen Straßen empfiehlt sich eher eine andere Nutzung wie Handwerker oder kleine Dienstleistungsunternehmen.

Zur Person

Peter Heinze ist seit 2017 Technischer Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung bei der Stadt Remscheid. Der studierte Raumplaner stammt aus Hilden, wo er zuvor die Wirtschaftsförderung geleitet hatte. Davor war er zehn Jahre Stadtentwickler in Willich. Seine Amtszeit dauert bis 2025.