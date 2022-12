Herr Boll, warum Helft uns helfen?

Wohltätigkeitsaktion

+ © CHRISTIAN BEIER Bernhard Boll ist Verleger des Remscheider General-Anzeigers. Er sagt: „Jeder Euro der RGA-Hilfsaktion bleibt in der eigenen Stadt. Die Mediengruppe B. Boll trägt alle Kosten.“ © CHRISTIAN BEIER

Der RGA-Verleger über die eigene Wohltätigkeitsaktion, die es bereits seit 40 Jahren gibt.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Herr Boll, warum ist der Mediengruppe B. Boll eine eigene Wohltätigkeitsaktion wichtig?

Bernhard Boll: Als führende lokale Tageszeitung nimmt der RGA eine tragende Aufgabe in der Gesellschaft unserer Stadt wahr. Beim Beobachten und seriösen Berichten wollen wir es aber nicht belassen. Wir wollen uns mit unseren ureigenen Möglichkeiten wirkungsvoll einbringen, wichtigen Bürgerengagements nachhaltig Aufmerksamkeit und Rückenstärkung zu schenken. Unsere Redakteurinnen und Redakteure wissen ganz genau, wo der Schuh drückt, und verfassen anregende Reportagen. Entscheidend sind dann aber unsere aufgeschlossenen Leserinnen und Leser, die mit ihren höchst großzügigen Spenden Tolles möglich machen. Das wird uns gemeinsam auch in diesem Jahr gelingen, wie der aktuelle Spendenstand jetzt schon signalisiert.

„Helfen macht glücklich.“

Wofür steht Helft uns helfen?

Boll: Wir sind völlig unabhängig und können genau dort helfend unterstützen, wo der Schuh besonders drückt. Jeder Euro bleibt in unserer Stadt. Und zwar in voller Höhe, weil die Mediengruppe B. Boll alle Kosten trägt. Auch deshalb werden wir als vertrauensvoller Vermittler wahrgenommen. Das ist uns sehr wichtig.

Helft uns helfen gibt es nun seit 40 Jahren. Wer wurde in diesen vier Jahrzehnten bereits mit insgesamt wie viel Geld bedacht?

Boll: Mit mehr als 1,4 Millionen Euro konnten wir bisher helfen. Zur Palette der Bedachten gehörten immer wieder Kinder, um ihre Entwicklungschancen zu erhöhen. Spenden gingen aber auch an Frauen, Alte, Behinderte, Kranke, Sterbende und sozial Benachteiligte. Die Gelder gingen an helfende Institutionen und Einrichtungen, aber auch an ausgewählte Projekte wie beispielsweise Integrationshilfen. Im Advent nehmen wir stets diejenigen in den Blick, denen es nicht gut geht. Jedes Jahr unterstützt der RGA dabei zwei ausgewählte Projekte vor Ort.

Warum ist Helft uns helfen gerade in diesem Advent so wichtig?

Boll: Leider erleben wir gerade eine besondere Häufung von Krisen. Corona ist noch nicht überwunden. Und eine Energiekrise ohne Vorbild prägt unser aller Leben, nicht zuletzt durch extrem gestiegene Lebenshaltungskosten. Die Horrorinflation lässt immer mehr Bedürftige zur Tafel strömen; diese kann den Ansturm der Menschen immer weniger bewältigen. Hier kann die RGA-Solidaritätsaktion Helft uns helfen ganz schnell Erfolge zeitigen. Das Frauenhaus ist ebenfalls an seine Grenzen gelangt. Vor allem alle betroffenen Kinder zügig aus der Gewalt zu holen, ist ein lohnendes Ziel für unsere Leserinnen und Leser.

Was bedeutet Helft uns helfen für unsere Leserinnen und Leser?

Boll: Nicht jeder Hilfswillige weiß immer, wo er besonders gebraucht wird. Da helfen wir mit unserer in die Tiefe gehenden Berichterstattung im Rahmen der Aktion weiter. Und wir verbürgen uns für die vollständige Weitergabe aller Gelder. Für Ihre Spenden und Ihr damit verbundenes Vertrauen in uns bedanken wir uns ganz herzlich.

Warum sollten die Remscheiderinnen und Remscheider möglichst für die RGA-Hilfsaktion spenden?

Boll: Helfen macht glücklich. Selbst aktiver Teil einer funktionierenden solidarischen Stadtgemeinschaft zu sein, erfüllt auch. Das hat in Remscheid immer gut geklappt.

Die Spender

