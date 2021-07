Kommentar zu Flüchtlingsunterkünften: Die Herausforderung bleibt

Standpunkt von Frank Michalczak

Den Parkplatz in Lüttringhausen in den Standort einer Sammelunterkunft zu verwandeln, darf aus städtebaulicher Sicht noch nicht einmal „Plan C“ sein, meint Frank Michalczak.

Die Zeiten, in denen für Flüchtlinge Bettenlager in Schulen und Sporthallen aufgestellt werden mussten, sind glücklicherweise überstanden. Dennoch bleibt es eine enorme Herausforderung für die Stadt, all die Menschen unterzubringen, die Remscheid zugewiesen werden. Hunderte Wohnungen wurden bereits für sie angemietet. Nun geht die siebte Sammelunterkunft in Betrieb. Dabei ist Kreativität gefragt: Geflüchtete Frauen leben seit einigen Monaten in der ehemaligen Seniorenresidenz an der Alleestraße; Familien fanden in einem früheren Betrieb an der Oberhölterfelder Straße ein Dach über dem Kopf. Nun wurde ein stillgelegtes Fitnessstudio umgebaut, das zum vorübergehenden Zuhause für bis zu 50 Männer wird.

Die Nutzung vorhandener Immobilien entpuppt sich dabei immer stärker als Alternative zu Neubauten. Den Parkplatz in Lüttringhausen in den Standort einer Sammelunterkunft zu verwandeln, darf aus städtebaulicher Sicht noch nicht einmal „Plan C“ sein.

