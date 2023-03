Hennes: Das wird aus dem Imbiss auf der Alleestraße

Neuer Pächter: Das ist der Stand der Dinge.

Remscheid. Zwischen Abschied und Neuanfang befindet sich am Samstag auf der Alleestraße nur ein Stehtisch. Während drinnen beim „Hennes“ Inhaber Hans Wiemer und sein Team die letzten Pommes zubereiten, Currywürste schneiden und Hotdogs ausgeben, steht draußen an einem der Stehtische Mustafa Yildiz. Für ihn ist es sein zukünftiger Arbeitsort - er steht vor dem Neuanfang und übernimmt die Imbiss-Bude auf der Alleestraße.

Alter Inhaber und künftiger Pächter haben in den vergangenen zwei Wochen eng zusammen gearbeitet. Hans Wiemer habe ihm alles gezeigt und wertvolle Hinweise gegeben, sagt Mustafa Yildiz - er zeigt sich dankbar über das „sehr hilfsbereite“ Miteinander. Wieviel Majo kommt auf die Pommes? Was ist beim Hotdog zu beachten? Viele Details sind es, die den „Hennes“ in den vergangenen 42 Jahren so unverwechselbar gemacht haben. Der neue Pächter will einiges davon bewahren.

Etwa zwei Wochen lang wird der Hennes geschlossen bleiben. Die Zeit soll für Renovierungsarbeiten und den Anschluss des neuen, vergrößerten Kühlbereiches genutzt werden. Eröffnung beim neuen Hennes soll am 8. April 2023 sein. Falls es gut läuft, vielleicht auch schon am 7. April. Hinter der Theke werde er selbst stehen, sagt Mustafa Yildiz. Er komme aus Burscheid, sei aber seit acht Jahren bereits in Remscheid aktiv.

Draußen soll übrigens alles bleiben wie gewohnt. Die Genehmigung des Ordnungsamtes liege bereits vor für drei Tische und drei Stehtische, berichtet Mustafa Yildiz. -pk/red-