Heinze: „Messe nimmt wieder Fahrt auf“

Remscheid. OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) und Baudezernent Peter Heinze (FDP) führen eine Remscheider Delegation an, die derzeit auf der Expo Real in München Kontakte mit Investoren pflegt und neue knüpft. Nach dem ersten Tag ziehen beide eine positive Bilanz. „Wir konnten Neugier wecken – auch auf die neuen Quartiere in Lennep“, berichtet Heinze. Mit diesem Begriff werden jene Flächen bezeichnet, auf denen das Designer Outlet Center (DOC) entstehen sollte.