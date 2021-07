Eiserne Hochzeit: Heinz hat immer ein Bild von Gertraude dabei

Seit 65 Jahren verheiratet

+ © Roland Keusch Diese Eiserne Hochzeit feiern Gertraude und Heinz Schug mit 5 Kindern und deren Partnern, 13 Enkeln sowie 10 Urenkeln. Allerdings erst Ende März – dann wird Heinz 90. © Roland Keusch

Seit 65 Jahren ist das Ehepaar Schug verheiratet. Begonnen hat damals alles in einer Fabrikhalle.

Von Sabine Naber

Am Donnerstag vor 65 Jahren haben Gertraude und Heinz Schug im sächsischen Waldheim geheiratet. Diese „Eiserne Hochzeit“ feiern sie allerdings erst ein wenig später, denn Heinz Schug wird Ende März 90 Jahre alt, und das Ehepaar will die beiden besonderen Festtage zusammenlegen, um sie im Kreise der großen Familie am 1. April zu feiern.

Während Heinz Schug Remscheider ist – „ich bin direkt am Rathaus, in der Peterstraße geboren“ –, stammt seine Ehefrau aus der ehemaligen DDR. „Ich habe bei einer Traktoren-Nähmaschinen-Fabrik die Lehre gemacht. Mittwochs habe ich angefangen, freitags kamen Rückkehrer aus der Gefangenschaft und fingen ebenfalls in dieser Firma an zu arbeiten“, erzählt Gertraude Schug. Erst habe sie ihren späteren Mann nicht beachtet, später aber umso mehr: „Wir beide mussten als letzte die Halle fegen. Da sind wir aneinandergestoßen – und da hat es gleich gefunkt. Da wollte ich nichts anderes mehr als ihn“, erinnert sie sich lachend an das Jahr 1951. Die beiden kamen zusammen, heirateten ein Jahr später und zogen bei ihrer Mutter ein.

Heinz Schug geriet in Gefangenschaft

Bevor Heinz Schug nach Waldheim kam, hatte er ein abenteuerliches Leben geführt. „Ich bin mit 17 Jahren in die Fremdenlegion gegangen und fünf Jahre dabei geblieben. Mit 18 Jahren wurde ich von Frankreich nach Saigon in Vietnam geschickt. Das war damals eine französische Kolonie“, erzählt Heinz Schug. Die Vietnamesen seien nett gewesen, und in das Land hätte er sich gleich verliebt. „Da wäre ich gerne noch mal hingefahren und hätte mir auch vorstellen können, dort zu leben. So schön fand ich es da“, blickt er zurück. Aber es kam anders. Von Vietnam aus musste er nach China: „Und da haben sie uns gekriegt.“ Er geriet in Gefangenschaft, kam als Rückkehrer nach Waldheim.

1956 – das Ehepaar hatte bereits zwei Kinder – beantragten sie einen Urlaub, wollten zu seiner Familie nach Remscheid. Als Grund gaben sie den Geburtstag der Großmutter an. Die Ferien wurden bewilligt, und beiden war schnell klar, dass sie nicht mehr zurück nach Sachsen wollten. „Für mich war in Remscheid alles fremd, während mein Mann hier zu Hause war. Und wir hatten ja nur bei uns, was man so für den Urlaub braucht. Zusätzlich hatte ich nur die Kopfkissen für meine beiden Mädchen mitgenommen, die damals vier und eineinhalb Jahre alt waren“, kann sich Gertraude Schug noch gut erinnern. Bis sie in Remscheid dann ein richtiges Zuhause fanden, sollte allerdings noch viel Zeit vergehen.

„Er ist meine große Liebe.“

Gertraude Schug über ihren Heinz

Erst schickte man die Familie nach Uelzen, dann verbrachten sie zwei Jahre in Blankensee bei Lübeck, dann kamen sie nach Wipperfürth, dann wieder nach Remscheid und schließlich – zehn Jahre später – nach Lennep. Inzwischen war die Familie größer geworden: „Wir hatten schon unsere fünf Kinder und den ersten Enkel.“

Damals seien sie „Baracken-Menschen“ gewesen. Nach dem Lageraufenthalt kam die Familie in ein 16 Quadratmeter großes Zimmer für vier Personen. Vier Betten, vier Stühle, ein Ofen und ein Schrank haben darin gestanden. „Eineinhalb Jahre haben wir so gewohnt. Bis wir in eine Neubauwohnung der Gewag einziehen konnten“, erzählt Gertraude Schug. Aber Streit habe es nie gegeben. Höchstens mal eine Meinungsverschiedenheit: „Wir sind friedliche Leute“, sagt Heinz Schug. „Ich habe ihn immer gehen lassen, wenn er zum Fußball ging“, betont seine Frau. Bei den Sportfreunden Struck ist Heinz Schug viele Jahre lang Betreuer der A-Jugend gewesen. „Bis zu meiner Rente habe ich mich da engagiert“, erzählt er und ist natürlich immer noch interessiert, wenn es um Fußball und andere Sportarten geht.

„Er ist meine große Liebe“, sagt Gertraude Schug. „Und ich habe immer ein Bild von ihr in der Tasche“, ergänzt ihr Mann. Sie müssen viel lachen. Einfach den Kopf immer oben behalten. „Egal, was kommt“, sind sich die beiden einig.

In Absprache mit ihrer Mutter haben die Kinder das Fest organisiert. Erst wird in einem Restaurant Kaffee getrunken, dann gibt es ein Büfett für die 5 Kinder mit ihren Partnern, die 13 Enkel und 10 Urenkel. „Wir freuen uns auf diesen Tag“, sagt das Ehepaar übereinstimmend.