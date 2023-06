Wer erhält den Ehrenamtspreis 2023?

Heimatherz

Monika Erdmeier (l.), Maryam Jumaah und Andreas Holthaus (r.) freuen sich mit dem Sieger bei der Aktion Heimatherz: Arndt Köhler hat gemeinsam mit Gabi Leitzbach den Engagementpreis gewonnen. Sie fehlte bei der Siegerehrung aus gesundheitlichen Gründen.

Die Auszeichnung wurde zum neunten Mal verliehen. Das sind die Gewinner.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Ein Team erhält in diesem Jahr den Engagementpreis der Stadtsparkasse: Gabi Leitzbach und Arndt Köhler, die seit über zwanzig Jahren Stadtteilarbeit in Kremenholl leisten, sammelten die meisten Stimmen bei der Aktion Heimatherz, wie gestern bei der Siegerehrung verkündet wurde. Gabi Leitzbach fehlte zwar krankheitsbedingt, richtete aber Grüße aus: „Ich gratuliere allen Nominierten. Und ich bedanke mich bei allen für die tolle Arbeit, die sie für unsere Gesellschaft leisten“, erklärte sie an die Adresse von Andreas Holthaus, Monika Erdmeier und Maryam Jumaah, die auf dem zweiten Platz landeten.

Schirmherr OB Burkhard Mast-Weisz und Sparkassenchef Michael Wellershaus hoben bei der Preisverleihung die Bedeutung des Ehrenamts für die Stadtgesellschaft hervor. „Ohne Engagement wäre unsere Stadt arm. Es gäbe kaum Veranstaltungen, keinen Einsatz für das Hospiz, kein Café für seelisch beeinträchtigte Menschen“, nannte der Oberbürgermeister Beispiele. „Der vielfältige, ehrenamtliche Einsatz macht unsere Stadt besonders“, fügte Wellershaus hinzu, der daran erinnerte, dass die Stadtsparkasse pro Jahr rund 250 Projekte, Institutionen und Vereine finanziell unterstützt.

Seit 2015 ehrt sie in Zusammenarbeit mit dem Remscheider General-Anzeiger und Radio RSG Menschen mit dem Engagementpreis, die sich in besonderem Maße für das Allgemeinwohl in Remscheid verdient gemacht haben. Erstmals stand dies unter der Überschrift Heimatherz, was sich auch bei der Preisverleihung widerspiegelte.

Arndt Köhler nahm ein Herz aus Holz entgegen, wobei ihm die Rührung anzumerken war. Er nehme es stellvertretend für ein großes Team entgegen: „Ich bin sprachlos“, erklärte er, als Michael Wellershaus die Gewinner aus Kremenholl bekanntgab.

Gemeinsam mit Gabi Leitzbach setzt Arndt Köhler im Initiativkreis immer neue Akzente, um den Stadtteil zu beleben und die dortige Gemeinschaft zu fördern. Dazu zählt der Spieletreff „Flohkiste“ für Kinder ebenso wie das Stadtteilfest, der Kleinkunstabend und auch die regelmäßige Müllsammelaktion. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die Vorsitzende Leitzbach mit ihrem Stellvertreter Köhler in Kontakt steht, um an diesen und vielen anderen Projekten zu feilen.

Dieses Engagement wurde mit den meisten Stimmen belohnt, die bei der Abstimmung per Klick im Internet oder mit dem RGA-Coupon abgegeben wurden. Der Zuspruch für die übrigen drei Kandidaten war ebenfalls groß: Monika Erdmeier, Vorsitzende des Vereins Seele in Not, ist seit über zwanzig Jahren unermüdlich für psychischkranke Menschen und deren Angehörigen aktiv und rief zahlreiche Selbsthilfegruppen sowie Beratungsangebote ins Leben.

Maryam Jumaah, die mit ihrer Familie vor einigen Jahren aus dem Irak geflohen war, ist dem Flüchtlingsheim an der Oberhölterfelder Straße treu geblieben. Mit den Mädchen und Jungen lernt sie Deutsch, zeigt ihnen, wie man einen Stift richtig in der Hand hält, bringt ihnen die ersten Zahlen bei. Müttern steht sie mit Rat und Tat zur Seite.

Andreas Holthaus hat sich dem Bau des Christlichen Hospiz Bergisches Land in Bergisch Born verschrieben. Sterbenskranke Menschen sollen in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens nicht allein sein, wofür er seit einem Jahrzehnt unermüdlich Spenden sammelt und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Dieser Einsatz soll mit der Hospiz-Eröffnung im September ein glückliches Ende finden.

Sie alle sind Alltagshelden und Vorbilder, wie Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz unterstrich: „Und sie alle sind Gewinner.“

Bisherige Preisträger

Petra und Robert Köser (2022), Kai Mosner (2021), Elisabeth Erbe (2020), Bettina Stiel-Reifenrath (2019), Monika Biskupek (2018), Karin Lenhard-Moyzyczyk (2017), Angelika Hidalgo (2016) und Günter Dannenberg (2015).

Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 2500 Euro verbunden. 1000 Euro erhält das Sieger-Team Gabi Leitzbach und Arndt Köhler. Die drei Zweitplatzierten bekommen jeweils 500 Euro, die sie ihrer jeweiligen Initiative zur Verfügung stellen können.