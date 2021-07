Remscheid gibt Ratefüchsen Rätsel auf

Heimatdetektive

Klaus Freund, Pressewart des Remscheider Automobilclubs, mit dem Flyer für 2017 und dem Foto-Bogen aus dem vergangenen Jahr.

Vierter Wettbewerb für Ratefüchse läuft. Anmeldungen werden bis 30. Juni entgegengenommen.

Von Andreas Weber

Die Heimatdetektive schwärmen mit ihren Fragebögen aus. Zum vierten Mal gibt Remscheid den Ratefüchsen Rätsel auf. Zehn Aufgaben gilt es zu lösen. Eine kniffelige Bonusfrage kommt obendrauf. In Wort und Bild müssen wachsame Teilnehmer viel Spürsinn beweisen.

Für den Inhalt der Fragen ist Günter Bangert verantwortlich. In seiner Heimatstadt Wuppertal lernte der 76-Jährige die ungewöhnliche Erkundungstour als Teilnehmer schätzen und setzt sie in Remscheid als Organisator um. Seit 2014 hat Bangert, Mitglied des Remscheider Automobilclubs (RAC), den Verein bei der Ausrichtung an seiner Seite.

Dessen Pressewart, Klaus Freund, ist Fan des Wettbewerbs: „Als eingefleischter Remscheider finde ich es faszinierend, dass man immer etwas über seine Stadt dazulernt.“ Mit seinem zehnjährigen Sohn Julian fungiert Klaus Freund als Tester für neue Aufgaben. Vergangenes Jahr waren Argusaugen zum Beispiel am Jahn-Sportplatz, im Teo Otto Theater, in Krebsöge, bei Vaillant oder im Tuchmuseum in Lennep gefragt. Vor Ort müssen Fragen beantwortet und Detailbilder identifiziert werden. Insgesamt 30 Fotos ordnen die Heimatdetektive 2017 den richtigen Suchobjekten zu.

Historische Recherche erfordert Frage Nr. 11. Bei dieser handelt es sich nämlich um etwas, das nicht mehr existiert, aus dem Stadtbild verschwunden ist. Vergangenes Jahr war dies eine abgerissene Brücke in Müngsten, 2015 die Straßenbahnkreuzung am Markt, 2014 die Wiege der Wildwasser- und Sommerrodelbahnen im Morsbachtal. Klaus Freund möchte noch nicht viel über die diesjährige Zusatzaufgabe verraten, nur soviel, dass nach einer einstigen Wintersportattraktion in Remscheid gefragt wird. Sie war aus Holz konstruiert, wurde 1932/33 errichtet und in den 60er Jahren aus Schneemangel und wegen baulicher Veränderungen auf dem Gelände abgebaut. Der Rekord, der dort einmal aufgestellt wurde, lag bei 33 Metern.

50 Anmeldungen liegen bislang vor. Im ersten Jahr hatten Bangert und der RAC 59 Teilnehmer. Diese Marke würden sie gerne 2017 übertreffen. Seit 1. April läuft der Wettbewerb, bis 30. Juni werden die Fragebögen an Interessenten ausgeteilt. Spätester Abgabetermin für die Antworten ist der 30. September. Am 22. Oktober findet die Siegerehrung statt.

2016 setzte sich die Remscheiderin Jessica Schmitz im Stechen durch

Nachdem mit dem Duisburger Detlev Zewe zweimal ein Auswärtiger gewonnen hatte, reckte 2016 mit Jessica Schmitz erstmals eine Remscheiderin den Gewinnerpokal in die Höhe. Sie setzte sich im Stechen durch, das angesetzt wird, wenn mehrere Bewerber fehlerfrei geblieben sind. Allein 2016 lagen den Organisatoren 24 tadellos ausgefüllte Bögen vor. Fünf Euro kostet die Startgebühr. Jeder kann teilnehmen. Einschränkungen gibt es nicht. Einsteigern verspricht Klaus Freund: „Es wird nicht übertrieben schwer. Spaß und Lerneffekt sollen im Vordergrund stehen.“

E-Mail: heimatdetektive@ rs-automobilclub.de; Link: www.rs-automobilclub.de