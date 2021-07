Heim könnte bis zu 60 Flüchtlinge beherbergen

Bezirksvertretung

+ © Roland Keusch Barbara Reul-Nocke informierte Andreas Stuhlmüller und die Mitglieder der BV Lüttringhausen. © Roland Keusch

Dezernentin informierte in Lüttringhausen.

Von Tristan Krämer

Ein mögliches Flüchtlingsheim auf dem Parkplatz an der Kreuzung Barmer-/Beyenburger Straße in Lüttringhausen könnte etwa 60 Menschen in 15 Wohneinheiten übergangsweise ein Zuhause bieten.

Darüber informierte Rechtsdezernentin Babara Reul-Nocke (CDU) am Mittwoch in der zuständigen Bezirksvertretung (BV). Sie stand dort den Mitgliedern der BV und Bürgern Rede und Antwort.

Bezirksbürgermeister pocht auf Mitsprache der Bezirksvertretung

Die Dezernentin erneuerte dabei ihre Aussage, dass die Pläne für den Bau auf dem Parkplatzgelände erst dann konkret würden, wenn Remscheid wieder eine größere Zahl von Flüchtlingen zugewiesen würde. Derzeit erfüllt die Stadt ihre Aufnahmequote zu fast 100 Prozent. Wenn die Landesbehörde wieder mehr Flüchtlinge zuweist, wolle die Stadt die „mögliche Reservefläche“ aber parat haben. Und dann würde auch die Politik einbezogen.

Darauf hatte Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller (CDU) gepocht. Es gehe nicht darum, dass Lüttringhausen nicht seinen Teil bei der Aufnahme von Flüchtlingen tragen wolle. „Aber es ist auch keine reine Verwaltungsangelegenheit, sondern auch eine politische. Wir wollen nicht überrascht werden und im Fall der Fälle auch gucken können, ob es nicht doch eine alternative Fläche gibt“, betonte Stuhlmüller.

Sollte der Bau des Übergangsheims an der Barmer-/Beyenburger Straße nötig werden, verfolge die Stadt im Übrigen keine Schnellbauweise, stellte Reul-Nocke klar: „Es würde ein solider Bau werden, der irgendwann auch für reguläre Wohnungen genutzt werden kann.“