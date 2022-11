Heiligabend muss keiner allein sein

Remscheid. An Heiligabend soll niemand allein sein müssen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt die Evangelische Stadtkirchengemeinde für den 24. Dezembers wieder zu ihrer ökumenischen Weihnachtsfeier in den Vaßbendersaaal am Remscheider Markt ein. Vor mehr als 25 Jahren wurde das Treffen als Feier für Alleinstehende ins Leben gerufen. Heute finden sich gern auch Paare ein.