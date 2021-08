Wo Heiligabend gefeiert wird

Alles auf einen Blick

Theater, Kneipen und Konzerte öffnen.

Heiligabend haben viele Gaststätten und Kultureinrichtungen geschlossen – aber nicht alle. Der RGA gibt einen Überblick, was an den Weihnachtstagen in Remscheid los ist.

Theater Das a.gon Theater München zeigt das beliebte Weihnachtsmärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am 23. Dezember um 16 Uhr im Teo Otto Theater. Karten gibt es unter: www.teo-otto-theater.de. Markus Heip spielt in seiner Atelier Werkstatt die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens. 23. Dezember, Hasenberger Weg 17, 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Konzerte Offenes Adventssingen in der Heilig Kreuz Kirche, Richard-Pick-Straße, am 23. Dezember um 16 Uhr. Die Bergischen Symphoniker laden am 26. Dezember zum Konzert ein. Drei Sänger und Orchester präsentieren Operettenmelodien. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es unter: www.teo-otto-theater.de. „Romantische Weihnachten“ präsentieren Hae Min und Johannes Geßner in der Lenneper Stadtkirche am 26. Dezember, um 17 Uhr.

Weihnachtscircus „Emotions – Circus on Stage“ – unter diesem Motto will der Weihnachtscircus die Zuschauer im Zelt auf dem Schützenplatz in Remscheid verzaubern. Vorstellungen sind am Samstag, 22. Dezember, 15.30 und 19 Uhr, Sonntag, 23. Dezember, 14 und 18 Uhr, Montag, 24. Dezember, 14 Uhr, Dienstag, 25. Dezember 14 und 18 Uhr, Mittwoch, 26. Dezember 14 und 18 Uhr. Karten unter: www.remscheid-live.de

Kneipen und Gaststätten Traditionsgemäß trifft man sich Heiligabend vormittags in den Kneipen, trifft Freunde, Nachbarn, Bekannte. Das Café König, Königstraße 9, und die Saxo-Bar, Alte Bismarckstr. 7, haben von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das U 103, Blumenstr. 26, und das Simplicius, Bankstr. 6, öffnen ab 11 Uhr.

Partys Der 12 InchClub wird am 24. Dezember in das Remscheider Bräu, Bismarckstr. 39, verlegt. Start ist um 22.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Getanzt wird auf zwei Floors. Ab 22 Uhr steigt am 24. Dezember im Deja-Vu, Lehnhartzhammer 4, eine Christmas-Party. Das Löf, Theodor-Körner-Straße 6, lädt am 1. Weihnachten zur „Sirius Christmal Revival Party“ ein. Jürgen Strenger spielt die legendären Hits aus dem Sirius. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. red