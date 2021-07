Remscheider Heavy-Metal-Band dreht Video bei Wülfing

Bergischer Drehort

+ © Celina Fehre Als Drehorte hat sich die Remscheider Band Voidemolition geschichtsträchtige Plätze ausgesucht. © Celina Fehre

Voidemolition hat sich für die Dreharbeiten die alte Textilfabrik in Dahlerau ausgesucht.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist nicht ganz eine Premiere – irgendwie aber doch. „Mit der Remscheider Band Voidemolition dreht die zweite Band einen Videoclip in den Räumlichkeiten des Wülfingmuseums“, sagt Karola Johnen, zweite Vorsitzende des Wülfingvereins. Ist die Remscheider Cover-Band Framework aber eher im Rock- und Pop-Bereich zu Hause, geht es bei Voidemolition doch eher knallhart zur Sache.

+ Das Wülfingmuseum als geeignete Location: Die alte Industriekultur passt perfekt zu einer Heavy-Metal-Band. © Jürgen Moll

„Unser neuer Song, den wir extra für das Video komponiert haben, ist progressiver Heavy-Metal“, sagt Sänger David Dannenberg. Die Band möchte mit dem Video einen weiteren Schritt in Richtung Professionalität gehen. „Ein Videoclip erweitert die Reichweite enorm, kann auch eine gute Visitenkarte für Plattenlabels oder Konzertveranstalter sein“, sagt der 24-Jährige.

Die Dreharbeiten für „Hate Me“, so heißt der neue Song, sind für den 20. und 21. September geplant. „Der Hauptdrehort wird dabei das Wülfingmuseum sein. Wir drehen aber auch am alten Bahnhof Dahlerau und wenn das klappt im Wasserkraftwerk Radevormwald“, sagt Dannenberg.

Der Kontakt zur alten Textilfabrik ist dabei über Sven Schulte zustande gekommen. Der Remscheider hat eine Videoproduktionsfirma, AlphaAlias, und wird sich um die professionelle Umsetzung der Ideen des hart rockenden Quintetts kümmern. „Wir wollen das richtig gut hinbekommen, deswegen sind wir auch bereit, in das Video zu investieren“, sagt der 24-Jährige. Neben den verschiedenen Drehorten werden auch Statisten zum Einsatz kommen. „Es soll nicht ein reines Performance-Video werden, in dem wir als Band irgendwo spielen. Es gibt eine kleine Rahmenhandlung“, sagt Dannenberg.

Das Video soll bis Ende Oktober fertig werden

„Die alte Industriekultur passt natürlich perfekt zu uns als Heavy-Metal-Band“, sagt der Sänger. Nach Absprache mit den Verantwortlichen im Museumsverein kann die Band auch im Keller und im Treppenhaus filmen.

BAND VOIDEMOLITION Gegründet wurde die Remscheider Band 2015 von David Dannenberg (Gesang) und Dominik Wietrzykowski (Schlagzeug). Komplettiert wird die Band von Richard Hetze am Bass sowie Timo Gerhardt und Martin Olszowski an den Gitarren. EP 2018 haben die Musiker bereits eine Fünf-Song-EP aufgenommen. www.voidemolition.de

Bereiche, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. In der Tat kann man sich gut vorstellen, wie eine Band in der rustikalen Kulisse des Industriedenkmals abrockt. Trotzdem kommen solche Anfragen eher selten, sagt Karola Johnen. Dafür gebe es öfter Anfragen für Konzertauftritte – was allerdings meist an der Betriebserlaubnis des Museums scheitert. „Die endet um 21.30 Uhr – und das ist für Konzerte natürlich etwas früh“, sagt Karola Johnen.

Dass sich aber Nachmittagskonzerte oder Matineen durchaus lohnen, habe etwa der Auftritt des Remscheider Gus-Anton-Chors gezeigt, der vor einiger Zeit vor ausverkauftem Haus in der Cafeteria aufgetreten sei. Die Cafeteria könne gegen eine Gebühr inklusive der Küchennutzung für Feiern, privat oder von Unternehmen gemietet werden.

Wenn eine Band ihr Video im Wülfingmuseum drehen wolle, würde das in der Regel gegen eine Spende funktionieren, sagt Karola Johnen. „Das ist natürlich auch eine gewisse Form der Eigenwerbung, denn man sieht ja im Endprodukt unser Museum. Solche Anfragen befürworten wir daher sehr“, sagt die stellvertretende Vorsitzende. Allerdings müsse sich der Aufwand für das rein ehrenamtlich betriebene Museum im Rahmen halten.

Während die Band aus der Nachbarstadt dem Video-Dreh entgegenfiebert und das Ergebnis kaum erwarten kann, freut sich Karola Johnen bereits auf das fertige Video. „Wir werden uns das natürlich ansehen und gerne auch in unseren Social-Media-Kanälen teilen. Vielleicht bekommen wir so ja den einen oder anderen neuen Besucher ins Museum“, sagt Karola Johnen.

David Dannenberg hofft auf ein fertiges Produkt bis Ende Oktober. „Das Video wird als erstes auf YouTube hochgeladen, um möglichst viel Reichweite zu generieren“, sagt der 24-Jährige.