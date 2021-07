Welche Siedlung ist das?

Historisches Foto

Historisches Foto zeigte das Fabelwesen aus den Masuren, das auf dem Trockendock liegt. Heute geht es um eine Remscheider Ortslage.

Von Andreas Weber

+ Eine Wasserung der besonderen Art: Fabelwesen wird in den Stadtparkteich gesetzt. © Michael Sieber

Am Frühstückstisch sträubten sich Helga Lüttgen vergangenen Samstag die Nackenhaare, als sie im Bildtext unter dem historischen Foto von einer „Wässerung“ las. Vollkommen Recht hat die RGA-Leserin, denn tatsächlich wird der Stinthengst jedes Jahr am zweiten Samstag im Mai auf dem Stadtparkteich „gewassert“. Davon abgesehen, schätzt Helga Lüttgen den alten Brauch sehr.

Er wird von den Sensburgern in Remscheid jährlich mit einer kleinen Feier begangen. Von 1954 bis 2015 war Remscheid Patenstadt für den Kreis Sensburg; heute besteht eine Partnerschaft mit Mragowo, wie es polnisch heißt.

Mragowo liegt im polnischen Masuren. In den Gewässern um Nikolaiken wurde die Legende des Fabelwesens geboren. Die Stadt Nikolaiken (Kreis Sensburg / Ostpreußen) führt in ihrem Wappen einen gekrönten. Der Stinthengst gilt als der König der Stinte, einer Fischart, die in den dortigen Gewässern anzutreffen ist. Als König trägt der Stinthengst eine Krone. Er soll, als er im Netz zappelte, den Fischern versprochen haben, Wünsche zu erfüllen, falls man ihn mit dem Leben davonkommen ließe. Dem Stinthengst werden Zauberkräfte zugesprochen.

+ Der Stinthengst hier am Ufer – mittlerweile wird er im Rathaus zur Schau gestellt. © Michael Sieber

Die kann er im Stadtparkteich nicht entfalten. „Leider liegt der Stinthengst momentan im Trockendock im Remscheider Rathaus“, bedauert Helga Lüttgen. Immerhin besteht Hoffnung. Im Haushalt 2019/2020 stehen 480 000 Euro für die Teich-Sanierung. Erinnerungen an die ostpreußische Heimat löste das Rätselfoto bei Brunhilde Becker aus: „Ich habe sie 1944 mit elf Jahren mit Eltern und Geschwistern verlassen. Nach Zwischenstationen in Pommern und Mecklenburg bin ich 1949 nach Remscheid gekommen, habe hier geheiratet, Kinder, Enkel und Urenkel bekommen. Seitdem bin ich hier zuhause.“

„Echter“ Stinthengst ist an Nikolaiker Brücke gekettet

Die mentale Bindung zur alten Heimat ist ihr geblieben. 1992 besuchte Brunhilde Becker mit ihrer Schwester und den Ehemännern - beide Remscheider - die Heimatstadt Wormditt im Ermland. „Wir sind auch zum Sensburger See gefahren, wo an der Nikolaiker Brücke der ‘echte’ sagenhafte Stinthengst angekettet liegt.“

Frieda Krenzel, die von 1967 bis 1986 stundenweise im Sensburger Zimmer in Remscheid arbeitete, ergänzt: „In Nikolaiken war früher ein Zollbalken am Brückenpfeiler befestigt, der in der Sonne glänzte wie die Stinte im Wasser. Weil er so groß aussah wie ein Trakehner, hieß er im Volksmund Stinthengst.“

Seit 1920 hat der Segelklub jährlich einen symbolischen Fisch am Pfeiler angekettet und die Sage erzählt von einem riesigen Fisch, der einen reichen Fang einbrachte, schreibt Krenzel weiter. Die Polen hätten den Brauch übernommen. „Viele Touristen besuchen das schöne Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen.“

Horst Rohleff, Hans Walter Becker, Daiana Andrzejewski, Dieter Prill und Helmut Schucht hatten die richtige Lösung parat. Auch Karl Hermann Pleiß meldete sich: „Es dürfte sich um die Wasserung des Stinthengstes handeln, die im Stadtparkteich in Erinnerung an die Sage vom Nikolaikener Stinthengst seit 1962 stattfand. Wegen des unrühmlichen ‘Streits’ um den Stadtparkteich ist die Wasserung nun leider seit einigen Jahren ausgefallen.“