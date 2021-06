Haus an der Kölner Straße wird abgerissen

Vatan Kebab

+ © Andreas Dach © Andreas Dach

Haus an der Kölner Straße neben der Hertie-Baustelle in Lennep wird abgerissen.

Das Haus, in dem die Familie Karadag 15 Jahre lang Kebab, Lahmacun und Pommes anbot, wird derzeit abgerissen. So wie schon der Hertie-Anbau im vergangenen Jahr weichen musste. Hier soll Platz für einen neuen Anbau entstehen, der neben dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, das erst Karstadt, dann Hertie beherbergte, in die Höhe gezogen werden soll.

+ Kurze Zeit später war von dem alten Häuschen nichts außer Schutt und Asche übrig. © AXA Agentur LÄUTEK & Partner

Der niederländische Investor Ten Brinke will dem zuletzt leerstehenden Gebäude zu neuem Leben verhelfen. Büros, ein Aldi, ein Edeka und eine Bäckerei sollen Kunden an die Kölner Straße locken. Und die Lenneper freuen sich bereits auf die neue Eröffnung, denn viele erinnern sich noch daran, wie sich Besucher zum Einkaufen auf der Straße drängten. lmh/gf