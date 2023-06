Haus Goldenberg wird zum Dorp-Treff

Lüttringhauser Nachbarn dürfen mitgestalten.

Remscheid. Mit dem verschieferten Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert neben der alten, dicken Blutbuche geht für Sascha von Gerishem (46) ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit seiner Frau Nicole Dahmen (51) und vielen weiteren helfenden Händen aus dem Dorp wird Haus Goldenberg zum Nachbarschaftstreff. „Ich mag die Idee von einem positivistischen Netzwerk“, sagt der gebürtige Duisburger, der vor acht Jahren samt Familie im Gepäck von Düsseldorf nach Lüttringhausen kam. Die alte Wirtschaft an der Remscheider Straße, in dem einst der Goldenberger TV gegründet wurde, war schon lange keine Gastronomie mehr – zuletzt war hier eine Fußpflegepraxis untergebracht. Nun erweckt die Familie das traditionsreiche Haus zu neuem Leben – und alle können sich hier einbringen und mitgestalten. „Wir möchten einen Nachbarschaftstreff aufbauen, den Zusammenhalt fördern, etwas Lebendiges für alle machen“, sagt Sascha von Gerishem. Seine Frau ergänzt: „Ich sehe hier ganz viel Potenzial.“ Denn zur gemieteten 525-Quadratmeter-Immobilie gehören auch ein Garten und ein kleiner Platz hinter dem Haus.

+ Haus Goldenberg befindet sich in der Remscheider Straße 226. © Roland Keusch

Für Anfang August liegt bereits die erste Buchung vor: ein 18. Geburtstag. Gerade junge Leute suchen immer wieder eine Location für ihre große Party – darauf hat die Jugendratsvorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert die „Haus Goldenberger“ zuletzt aufmerksam gemacht. Im September steht schon ein 180-jähriger Geburtstag an: Drei Damen feiern jeweils die 60. Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun.

Das ganze Hab und Gut, mit dem die Familie im Januar von der Gertenbachstraße samt Unterstützung der Jusos hier rübergezogen ist, muss noch aus dem Saal geräumt werden: Kisten mit Gläsern, Musikanlage, Stühle, Kulissen vom Wüsttheater. In der Küche fehlt noch der Herd, die Echtholztheke, die Volksbühnen-Chef Christian Wüster bereits mitabgeschliffen hat, braucht noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Sascha von Gerishem muss noch die Bierleitung zusammenflicken, es fehlen noch Vorhänge, und Tische braucht man auch noch. Aber das Außengelände hat die Familie, die den oberen Teil selbst bewohnt, bereits auf Vordermann gebracht: Unkraut gejätet, säckeweise Blätter der Blutbuche entsorgt, gepflanzt. Gartenbauer Hubert Benzheim hat am Morgen noch Pflanzsteine gebracht. Arne Held von Heldenfeuer hilft beim Werkeln. So bringen sich bereits viele ein – für ihren neuen Nachbarschaftstreff. Damit schließt sich für Sascha von Gerishem, stolzer Wahl-Lütterkuser, ein Kreis.

Der selbstständige Grafiker, der unter anderem für einen Kerzengroßhandel und einen internationalen Gallopprenn-Newsletter arbeitet, engagiert sich bei Remscheid tolerant, im Verein Muteinander, für den CSD, sitzt in der Steuerungsgruppe Fair Trade Town Remscheid, im Arbeitskreis Kultur und Bildung der Ökumenischen Initiative Lüttringhausen und im Beirat des Heimatbundes. Alles ehrenamtlich. Wenn Catering oder ein DJ gebraucht wird, Banner oder Ideen – er hilft.

Das bietet Haus Goldenberg:

Der Saal: Im 85 Quadratmeter großen Saal finden rund 60 Personen Platz. Er kann gemietet werden.

Catering: Sascha von Gerishem und Nicole Dahmen bieten Catering an, versorgen bereits Vereine oder Feste. Ihr Fokus liegt dabei auf veganen Menüs, vegetarisch und fleischhaltig geht selbstverständlich auch. In Düsseldorf führte das Paar damals schon ein Cateringunternehmen mit Schwerpunkt vegan, war bei Märkten vertreten. Bereits mit 15 hat von Gerishem das erste Mal gekocht, seine Mutter hatte eine Gaststätte in Duisburg. „Kochen ist Ausgleich“, sagt er. Sein ältester Sohn ist übrigens Koch im Düsseldorfer Hyatt-Hotel. „Wir machen alles selbst und frisch – keine Tüten, gesund, fair gehandelt“, betont Nicole Dahmen.

Konzeptideen: Einmal im Monat ist ein Nachbarschaftstreff geplant. Weitere Ideen sind Kräuterspaziergänge, Kinderkino, Kinderdisko, Weihnachtsmarkt indoor und outdoor, Suppenküche für die Kirche nebenan und vieles mehr. Auch hier können sich die Nachbarn einbringen.

Kontakt

Das Team von Haus Goldenberg bietet nicht nur Catering an, sondern vermietet auch den Saal – mit oder ohne Essen/Getränke buchbar. Wer Ideen für den Nachbarschaftstreff hat oder sich einbringen möchte, kann sich ebenfalls melden bei Sascha von Gerishem, Tel. 01575-7555550; info@haus-goldenberg.de

www.haus.goldenberg.de