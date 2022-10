Hauptsache raus! So ein Spaziergang 2.0 macht allen Spaß

Wir hatten in den Herbstferien wirklich viel unternommen. Waren bei einer Monstertruckshow, beim Training des VfL Bochum, bei Haribo, im Lieblingsspielzeugladen – und oft auch einfach nur zufrieden mit Playmobil im Kinderzimmer. „Möchtet ihr heute noch irgendwas machen?“, frage ich Hannes und Michel am Sonntag, ihrem letzten Ferientag. Beide äußern denselben Wunsch: „Können wir im Wald spazieren gehen? Ich freue mich über ihre schöne Idee, bin aber überrascht. In der Corona-Hochphase war der Wald unser zweites Wohnzimmer, zuletzt musste aber meistens mindestens ein Spielplatz in der Nähe sein, um sie zu einem Spaziergang zu bewegen.