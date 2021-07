Der Hauptgang

RGA-Weihnachtsmenü

+ © Roland Keusch Ein Kunstwerk auf dem Teller: Der zarte Hirschrücken im Blätterteigmantel gesellt sich zu Wurzelgemüsebällchen und Cranberry-Jus. © Roland Keusch

Hirschrückenfilet „Wellington“ mit glasiertem Wurzelgemüse, Cranberry-Jus und Kartoffel-Baumkuchen.

Das Hauptgericht unseres RGA-Weihnachtsmenüs erfordert Geduld. Aber an den Festtagen darf es ja auch gerne mal etwas Besonderes sein.

+ Das Filet wird erst auf die Duxellmasse gebettet, danach gut in Blätterteig eingepackt. © Roland Keusch

Für das Hirschrückenfilet „Wellington“ das Fleisch salzen und pfeffern. Butterschmalz schmelzen, Hirschrücken rundherum darin anbraten, anschließend abkühlen lassen. Die Champignon-, Schalotten- und Schinkenwürfel in der Butter braten, danach mit gehackter Petersilie und Senf würzen, abkühlen lassen. Nun haben wir die sogenannte Duxellmasse. Den aufgetauten Blätterteig nun auf einer mit Mehl bestäubten Fläche etwa drei Zentimeter dünn ausrollen, danach mit der Hälfte der Masse bestreichen. Anschließend das Fleisch darauf betten und wieder mit Masse bestreichen. Nun den Blätterteig auf der einen Seite über das Fleisch klappen und die Kante mit verquirltem Eigelb bestreichen. Die andere Teighälfte darüber klappen und festdrücken. Nun die Enden fest zusammendrücken. Das restliche Eigelb mit der Sahne mischen und das gefüllte Teig-Paket damit bestreichen. Im vorgeheizten Ofen 25 Minuten bei 220 Grad (Umluft: 200 Grad) backen. Tipp vom Experten: „Am besten mit einem Temperaturfühler arbeiten. Zwischen 53 und 56 Grad im Fleischinneren bleibt das Fleisch rosa.“

+ Für den Baumkuchen wird die Kartoffelmasse Schicht für Schicht aufgetragen und im Ofen gebacken. © Roland Keusch

Nun geht es an die Cranberry-Jus. Dafür die Hirschknochen zerkleinern, in einem hohen Topf mit Fett anrösten. Eine Zwiebel halbieren und in einer Pfanne ohne Fett schwarz rösten. Das Wurzelgemüse waschen und in walnussgroße Stücke schneiden. Wenn die Knochen dunkelbraun sind, das Gemüse zugeben und mitrösten. Nun

+ Mit einem Pariser Messer sticht Kai Paulus Bällchen aus Möhre, Sellerie und Petersilienwurzel aus. © Roland Keusch

Tomatenmark einrühren und einköcheln lassen, nach zwei Minuten wird das Mehl eingerührt und alles mit dem Rotwein abgelöscht. Die Cranberrys und die Gewürze nun hinzugeben, mit der Brühe aufgießen. Zwei Stunden kochen lassen, dann durch ein Sieb passieren und anschließend noch einmal durch ein Tuch passieren. Tipp: Am besten eignet sich ein Leinentuch. Die Jus nun noch einmal in den Topf geben, aufkochen, Cranberrys fein schneiden, nach Geschmack in die Jus geben.

Für das glasierte Wurzelgemüse Gemüse putzen und schälen, mit einem Pariser Ausstecher Kugeln ausstechen. Gemüse nach und nach blanchieren, in Eiswasser abschrecken. Butter im Topf schmelzen, dann Gemüse und Butter in eine Pfanne geben. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Zum Schluss Petersilie drüberstreuen.

Nun kommt der Baumkuchen dran. Erst einmal beide Kartoffelsorten getrennt kochen und durch eine Presse drücken. Eigelb und Crème fraîche unter die Kartoffelmasse rühren, Eiweiß zu Schnee schlagen, unterheben. Butter schmelzen, ebenfalls unterheben. Masse mi Chilipulver, Salz und Pfeffer würzen. Eine Auflaufform (etwa 20 x 50 cm) mit Backpapier auslegen, die Masse sehr dünn mit einem Schaber auftragen, im vorgeheizten Ofen im Grillmodus 1 bis 2 Minuten gratinieren, bis eine dunkle Schicht entsteht.

+ In der Pfanne wird das Gemüse dann glasiert. Natürlich können Sie auch andere Formen, zum Beispiel Würfel, wählen. © Roland Keusch

Anschließend so eine neue Schicht dünn auftragen, wieder gratinieren. Diesen Vorgang 10 bis 12 Mal wiederholen. Aus dem Kuchen Dreiecke ausschneiden und übereinanderstapeln.

EINKAUFSLISTE FÜR DAS HAUPTGERICHT

FÜR DEN HIRSCHRÜCKEN 640 g Hirschrücken, Salz, Pfeffer, 30 g Butterschmalz, 150 g Champignon (fein gewürfelt), 15 g Schalottenwürfel (fein), 50 g Schinkenwürfel, 50 g Butter, 2 EL Petersilie (gehackt), 1/2 TL Senf, 300 g TK-Blätterteig, Mehl, Eigelb, 50 ml Sahne.

FÜR DIE JUS 80 ml Palmin, 250 g Hirschknochen (optional), 125 g Sellerie, 125 g Möhren, 125 g Petersilienwurzel, 375 g Zwiebeln, 500 ml Fleischbrühe, 200 ml Rotwein, 25 g Tomatenmark, 30 g Mehl, 40 g Grenberry‘s, 2 Nelken, 2 Lorbeerblätter, 3 Pfefferkörner, 3 Pimentkörner, 2 Stiele Thymian, 2 Stiele Rosmarin, Stiele von Petersilie.

FÜR DAS WURZELGEMÜSE 2 Möhren, 2 Petersilienwurzeln, 300 g Sellerie, 2 Liter Gemüsebrühe, Bund Petersilie, 30 g Butter, Salz, Pfeffer, Zucker.

FÜR DEN BAUMKUCHEN 300 g Süßkartoffeln, 300 g Kartoffeln, 150 g Eigelb, 150 g Crème fraîche, 230 g Eiweiß, 80 g Butter, Chili, Salz, Pfeffer.

WEIN-TIPP Zu diesem Gericht passt ein Rotwein. Kai Paulus empfiehlt den Cuvée „Die Phaia Drecksau“ von J. L. Wolf aus der Pfalz.

