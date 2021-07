Hastener führen neuen Lenneper Edeka

Shoppen

© Michael Schütz 1998 machten sie sich in Köln-Blumenberg erstmals mit einem kleinen Edeka-Laden selbstständig: Guido und Svenja Rötzel, die spätestens ab 2018 zwei Edeka in Remscheid betreiben werden.

Ehepaar Rötzel eröffnet seinen zweiten Markt im ehemaligen Warenhaus Hertie. Baugesellschaft plant Ende Juni Richtfest an der Kölner Straße.

Von Andreas Weber

+ Der Flachbau an der Kölner Straße nimmt Konturen an. © R. Keusch

Der Um- und Anbau am ehemaligen Hertie in Lennep läuft auf vollen Touren. Die niederländische Baufirma Ten Brinke hat den Termin für ein „Richtfest“ festgezurrt. Aus dem Büro von Projektentwickler Christian Braun erfuhr der RGA, dass der symbolische Akt am 30. Juni vollzogen werden soll. Neben Braun werden auf der Baustelle an der Kölner Straße Geschäftsführer Wim Ten Brinke, Repräsentanten des General-Unternehmers, der Ten Brinke Bau GmbH und städtische Vertreter ihr Glas erheben. Dabei sein dürften auch Svenja und Guido Rötzel.

Mit dem Einzelhändler-Ehepaar verbinden sich die ersten Gesichter für den Neustart im unter Denkmalschutz stehenden Kaufhaus. Die Betreiber des Edeka in Hasten werden in Lennep ihren zweiten Markt eröffnen. Die ursprüngliche Planung von Ten Brinke sieht Mitte November als Fertigstellungstermin vor. „Durch das schlechte Wetter Anfang des Jahres sind wir aber ein paar Wochen im Verzug. Ob wir das einholen, wird sich zeigen. Das wird sportlich“, meint Lucas Schoemaker von der Ten Brinke Bau GmbH. Neben Aldi und Edeka ist für den 1./2. Stock des Altbaus ein weiterer Mieter geplant. Die Verhandlungen laufen. Lucas Schoemaker deutet Gespräche mit einem Fitnessstudio an.

Mit einer Rolltreppe geht´s vom Parkdeck zum Edeka und Aldi

Die niederländische Bauträgergesellschaft hatte die Hauptmieter bereits vor längerer Zeit bekanntgegeben. Rötzels hatten sich bei Edeka beworben, wussten, dass es mehrere Bewerber gab. „Nachdem wir über ein Jahr nichts hörten, hatten wir das Thema aber abgehakt.“ Nun aber klotzen sie richtig rein. Auf dem 5800 Quadratmeter großen Grundstück werden Rötzels allein 1850 Quadratmeter Verkaufsfläche erhalten.

Im Haupthaus richten sie im Erdgeschoss ihre Lager- und Sozialräume ein, in den flachen Anbau nebenan kommt ihr Markt. Obendrüber entsteht ein Parkdeck mit 147 Stellplätzen. „Das ist knapp bemessen, lässt sich aber nicht ändern“, stellt Guido Rötzel fest.

Vom Hasten weiß der 49-jährige Kaufmann, dass selbst 199 Plätze für ihn und seinen Nachbarn Lidl in Stoßzeiten eng werden. Ansonsten ist die Vorfreude bei dem Ehepaar riesig. Wer sich in Lennep vom Parkdeck mit einem der beiden Aufzüge oder einer Rolltreppe parterre bewegt, den erwartet ein vom Hasten vertrauter und doch anderer Markt.

Wie gehabt werden die Rötzels am Eingang Bäckerei (mit Café) und Blumenladen als Untermieter haben. Darüber hinaus gilt: „Wir werden auch in Lennep viele Spezialitäten führen. Darunter wird einiges sein, das es in Hasten nicht gibt.“

In Hasten haben sich die Edeka-Betreiber seit der Eröffnung im Juni 2007 mit hochwertigen, zum Teil außergewöhnlichen Produkten einen Namen gemacht – von Gewürzen bis Whisky. „Viel Wert werden wir in Lennep auch auf Frische legen“, kündigen die Kaufleute an.

EDEKA-MÄRKTE EHEPAAR RÖTZEL Guido (49 Jahre) und Svenja (52) Rötzel - er stammt aus Kürten, sie aus Köln - haben ihre Einzelhandelsausbildung einst bei Rewe gemacht. Das Ehepaar kennt die Branche von der Pieke. Mit der Doppelbelastung, die Lennep mit sich bringt, wird Verstärkung aus der Familie erforderlich sein. Rötzels Töchter Melina (22), die bereits am Hasten mitarbeitet, und Fabienne (21), die 2018 einsteigen wird, sind mit eingeplant.

Bei ihrem neuen Markt, der montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr geöffnet sein wird, spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. „Es wird LED-Beleuchtung und moderne CO2-Kühlanlagen geben, Abwärme wird effektiv genutzt.“ Guido Rötzel sieht den räumlich kleineren Nachbarn Aldi nicht als Konkurrenten. „Wir ergänzen uns. Wie mit dem Lidl in Hasten.“ Nach außen zur Kölner Straße wird der Markt durch die Scheiben nicht einsehbar sein. Opakes Weißglas wählen die Bauherren, das lichtdurchlässig, aber undurchsichtig ist. Bald wird in Lennep ein Bauschild hängen, das auf den Edeka hinweist. Auf dem Plakate wird auch Personal gesucht. Die Neuansiedlung im Herzen Lenneps schafft Arbeitsplätze. „Wir werden 40 bis 50 neue Mitarbeiter benötigen“, kalkulieren Rötzels. In Hasten beschäftigen sie – mit Getränkemarkt – 85 Mitarbeiter. Dort wie in Lennep heißt es: „Wir setzen vornehmlich auf Vollzeitkräfte.“ Für das Ehepaar, das in Wermelskirchen lebt, gilt: „Wir werden uns splitten, der eine wird federführend in Lennep, der andere am Hasten sein.“

In jedem Fall wird 2018 ein erinnerungswürdiges Jahr für die Rötzels: Sie feiern ihre Silberhochzeit, er rundet auf 50 und ihr zweiter Edeka in Lennep startet durch.