Hasten: Schandfleck verschwindet bald

Nach Jahrzehnten des Stillstands kehrt Leben in die Brache am Richard-Lindenberg-Platz ein. Discounter will in das ehemalige Stahllager ziehen.

Von Andreas Weber

In seiner ersten Reaktion reagierte Bezirksbürgermeister Otto Mähler mit Überschwang und einem Scherz: „Das ist für Hasten wie der Fall der Berliner Mauer.“ Seit über drei Jahrzehnten sticht der Schandfleck am Richard-Lindenberg-Platz ins Auge. Die Kommunalpolitik stellt nun die Weichen, damit die rostigen Reste des ehemaligen Stahlhandels verschwinden, die das Bild des zentralen Platzes in Hasten eine gefühlte Ewigkeit prägen.

Die Bezirksvertretung (BV) Alt-Remscheid empfahl einstimmig eine Nutzungsänderung für das Objekt Hammesberger Straße 1 und 3. Besitzer Georg Gast führt Gespräche mit einem Discounter, der bereits an zwei anderen Standorten in Remscheid vertreten ist. „Ich hätte den Mietvertrag längst gemacht“, meint der 77-jährige Hastener, „aber ich muss noch auf die Baugenehmigung warten. Eigentlich hatte ich gehofft, diese Ende März in den Händen zu halten.“ Sie wird aber erst nach dem 16. Mai kommen, wenn der Bauausschuss getagt und seine Zustimmung gegeben hat. Die dürfte Formsache sein. Die Stadtverwaltung hat bereits in ihrer Ausschussvorlage erklärt: „Der Umbau und die Erweiterungsmaßnahmen fügen sich in die nähere Umgebung ein. Das Objekt befindet sich im zentralen Versorgungsbereich von Hasten. Aus städtebaulicher Sicht bestehen deshalb keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben.“

Die nach hinten weitläufige Fabrikhalle erinnert außen durch ein schäbiges Rolltor und eingeworfene Fensterscheiben an das ehemalige Stahllager der Stahlwerke Südwestfalen, später Krupp. Im Dezember 1990 kaufte Fahrschullehrer Gast die Immobilie. Seither blieb sie verwaist und rottet vor sich hin. „Immer guckt man auf diese elende Ruine“, ärgerte sich nicht nur Otto Mähler. Unternehmer Richard O. Bremicker, Vorsitzender von „Hasten für Hasten“, hat mit seinem Förderverein ein Interesse daran, dass der Ortsteil an Attraktivität gewinnt. Seit längerem bohrte er ein dickes Brett und überzeugte Georg Gast in zahlreichen konstruktiven Gesprächen, sein Eigentum nicht brachliegen zu lassen. Auch Bremicker kommt ein Anteil zu, dass es weitergeht.

Georg Gast rechnet nach Erteilung der Genehmigung mit mindestens drei Monaten Umbaudauer. Er ist überzeugt, dass sich die Investition lohnt. Denn schon heute beobachtet der Hausherr: „Nach dem Weggang von Netto und der Aufgabe mehrerer Geschäfte wie der Metzgerei Heß gegenüber, könnte man vermuten, dass am Lindenberg-Platz weniger Betrieb herrscht. Dies ist aber überhaupt nicht der Fall.“

Verfallene Außenhülle soll mit Aluminium verkleidet werden

Der Mieter würde gerne auf rund 460 Quadratmetern seine Waren anbieten. Der Einzug der Handelskette, deren Namen Gast noch nicht nennen möchte, weil die Unterschrift fehlt, wäre nur der erste Schritt. Ein kleines Dreieck bliebe ebenerdig frei.

Es ist exakt jene Stelle, die zum Lindenberg-Platz den Ausblick vermiest und Hasten eine schlechte Visitenkarte ausstellt. Georg Gast könnte sich gut vorstellen, dass in einem zweiten Bauabschnitt dort ein Café untergebracht wird. Eines, das durch eine große Glasfront („Wie ein großer Wintergarten“) Gäste einlädt. Dafür ist aber noch keine Genehmigung beantragt. Bis es soweit ist, will Gast die verfallene Außenhülle mit Alu verkleiden. Die Umbau-Überlegungen gehen noch weiter. Gast denkt an eine Aufstockung der Immobilie. Er spricht von „marktgerechten Wohnungen“, sprich betreutes und altersgerechtes Wohnen, die dort an zentraler Stelle entstehen könnten. Ein Aufzug würde mit eingebaut.

Otto Mähler hofft, dass mit der weiteren Aufwertung des Lindenberg-Platzes auch auf der anderen Straßenseite etwas geschieht. Dem SPD-Politiker ist nämlich ein Dorn im Auge, dass der Einstieg zur Werkzeugtrasse, die hinter dem Edeka/Lidl beginnt, nur unzugänglich gekennzeichnet ist. Nur ein mickriges Radfahrerschild weist momentan daraufhin.