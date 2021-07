Hasten: Neue Einrichtung für Flüchtlinge ab 1. Juni

Infoveranstaltung

+ © Michael Sieber Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke informiert die Anwohner. © Michael Sieber

Neue Einrichtung für Geflüchtete in der Königstraße 159. Infoveranstaltung für Nachbarn am 23. Mai.

Ab 1. Juni geht im Objekt Königstraße 159 im Stadtteil Hasten (ehemaliges Fitnesscenter Prinzess) eine neue Gemeinschaftsunterkunft für ca. 40 bis 50 Geflüchtete an den Start.

Wie bei den zuvor in Betrieb genommenen Einrichtungen möchten Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke auch diesmal die unmittelbare Anwohnerschaft über die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft informieren. Die Anwohner wurden deshalb am Montag zu einer Informationsrunde für Dienstag, 23. Mai (17 Uhr), im Objekt Königstraße 159 eingeladen.

Für das rund einstündige Treffen ist folgender Ablauf geplant:

- Informationen zur Flüchtlingssituation in Remscheid

- Vorstellung des Sicherheits- und Betreuungskonzeptes

- Führung durch das Objekt

- Beantwortung von Fragen

Hintergrund

Immer noch fliehen sehr viele Flüchtlinge vor Krieg und Verfolgung und suchen Zuflucht in Deutschland. Aufgrund gesetzlicher Regelungen sind die Gemeinden verpflichtet, Kriegsflüchtlinge und Verfolgte aufzunehmen und unterzubringen. Auch Remscheid ist davon betroffen und hat alleine im vergangenen Jahr über 700 neue Flüchtlinge aufnehmen müssen. Da ein Ende der Kriege nicht absehbar ist, muss auch weiter mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet werden. Die Unterbringungssituation in den derzeitig genutzten Wohnanlagen Remscheids macht die Bereitstellung einer zusätzlichen Unterbringungseinrichtung erforderlich.

Die Stadt Remscheid hat dazu im Rahmen eines Investorenmodells die ehemalige Gewerbeimmobilie Königstr. 159 (ehemaliges Fitnesscenter Prinzess) umbauen lassen. Neben einer sozialen Betreuung wird der Betreuungsverein B.A.F. (Begegnen, Annehmen, Fördern) einen Hausmeisterdienst rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr anbieten, der als ständiger Ansprechpartner für Bewohnerinnen und Bewohner und auch als Ansprechpartner für die Anwohnerschaft zur Verfügung steht. red