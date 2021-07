IG Hasten macht sich für Eiscafé stark

Hauptversammlung

Stadtteilfreunde bestätigen auf ihrer Hauptversammlung den Vorstand um Gerhard Röttger.

Von Andreas Weber

Die IG Hasten hat sich berappelt. Bei der 23. ordentlichen Mitgliederversammlung im Restaurant „Zauberküche“ bilanzierte Vorsitzender Gerhard Röttger vor weiteren zehn Mitgliedern ein erfolgreiches Vereinsjahr. Dieses bedeutete einen weiteren Schritt auf dem Weg aus der monetären Krise. „Wir haben auf der Kippe gestanden, es aber durch strikte Disziplin bei den Ausgaben geschafft, uns zu konsolidieren.“

So nannte Kassenprüferin Annette Jungjohann in Abwesenheit von Schatzmeisterin Bärbel Berger Zahlen, die von Licht am Horizont künden: Auf dem Girokonto befinden sich 17 337 Euro, in der Barkasse 77 Euro und auf zwei Festgeldkonten weitere Beträge unter 1000 Euro.

erhard Röttger ging auf die großen Veranstaltungen der Heimatfreunde ein. Allen voran das Stadtteilfest auf dem Lindenberg-Platz im September. Der Blumenhändler sprach von „sehr viel Arbeit, gerade bei den Abendschichten, aber einem guten Zuspruch“. Zu den Aushängeschildern der Vereinstätigkeit zählen auch die von Bernd Betzler organisierte Weihnachtsverlosung, das Weihnachtsfest auf dem Gelände der Pauluskirche, das erstmals nach 20 Jahren ohne Hütten, sondern mit den neugekauften hochwertigen Zelten bestritten wurde.

Den größten Kostenfaktor in der Vereinskasse bildet die Weihnachtsbeleuchtung. Mit 8000 Euro schlug sie zu Buche, soll aber 2017 um den Lindenberg-Platz erweitert werden. Röttger dachte an die „kümmerliche Beleuchtung“, bei der der zentrale Ort in der Vorweihnachtszeit vernachlässigt worden sei. Dieses Jahr sollen die Ahorn-Bäume mit Lichterketten behängt werden.

Mit Nachdruck arbeitet die IG Hasten auch am freien Wlan in der „Filiale“. Erste Station ist Blumen Röttger an der Hastener Straße 67. Ein weiterer Ausbau steht bevor. „Vom Historischen Zentrum hoch zur Schönen Aussicht wollen wir entlang der Hastener Straße den Internetzugang durchgehend bieten“, erklärte Röttger der kleinen Zuhörerschar. Die entsprechenden Vorrichtungen – zehn Geräte zu je 150 Euro – sind gekauft.

Mit der von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz propagierten Stärkung aller Marketingräte in Remscheid kann sich Röttger anfreunden. Er deutete an, dass eine „remscheidweite Weihnachtsverlosung in Planung sei“. Dass Einverständnis der Hastener gäbe es dafür.

Auf die aktuelle RGA-Nachricht, dass die Gast-Immobilie am Lindenberg-Platz eine Aufwertung erfahren solle, reagierte Röttger nach Jahrzehnten vergeblichen Wartens auf Besserung mit Zurückhaltung, ließ aber keinen Zweifel: „Alles ist besser als jetzt.“ Für das geplante Café, das Immobilien-Besitzer Georg Gast in einer zweiten Stufe nach dem Einzug eines Discounters in dem ehemaligen Stahllager etablieren will, kam aus den Reihen der IG-Mitglieder eine eindeutige Anregung: „Wir bräuchten dringend am Hasten ein Eiscafé.“

Metzgerei-Haus abreißen, besseren Einstieg für die Trasse schaffen

Röttger hatte noch einen Vorschlag für das leerstehende Fachwerkhaus gegenüber vom Lindenberg-Platz: Abriss! Metzger Heß war dort bis zu seiner Geschäftsaufgabe heimisch gewesen. Zwei Wohnungen wurden danach leergezogen, weil dem Objekt Hastener Staße 45 Baufälligkeit attestiert worden war. „Obwohl es der

Denkmalschutz erhalten möchte, ist wirtschaftlich der Abriss die einzig vernünftige Lösung“, glaubt Gerhard Röttger. Mit dem Wegfall des leerstehenden Gebäudes, das einer Erbengemeinschaft gehört, könnte der oft geforderte bessere Einstieg zur Werkzeugtrasse mit einem vernünftigen Parkangebot und entsprechender Beschilderung geschaffen werden.