Hasten: Fressnapf öffnet nach zwei Jahren Verzögerung

Freuen sich, dass es am Donnerstag um 9 Uhr endlich losgeht in der Hastener Straße 22: Achim und Maria Rosa Jannes präsentieren Tierbedarf und Tiere im „Fressnapf".

Die Übergangszeit hat für den „Fressnapf“ ein Ende. Das Franchise-Unternehmen öffnet am Donnerstag auf dem Gelände der ehemaligen Firma Honsberg Lamb.

Von Andreas Weber

Zuhause in Wuppertal haben sie ein Aquarium. Für Hund und Katze bleibt privat keine Zeit mehr. Tiere umgeben Maria Rosa und Achim Jannes freilich jeden Tag. Seit 1993 betreiben sie den „Fressnapf“ in Remscheid. Erst in der Hammesberger-, dann in der Elberfelder-, hernach übergangsweise bis zum 7. Juli in der Burger- und ab Donnerstag in der Hastener Straße 22.

Die Odyssee findet am 19. Juli ein Ende. „Endlich“, atmen die Tiermarktbetreiber erleichtert auf. Fast zwei Jahre später als geplant landet das Franchise-Unternehmen auf dem Gelände der ehemaligen Firma Honsberg Lamb, dessen Herrichtung für den Einzelhandel sich verzögerte. Achim Jannes ist niemand, den so schnell etwas aus der Fassung bringt. „Es nützt nichts, wenn man sich ständig aufregt. Man muss es nehmen, wie es kommt“, ist Jannes ein Freund rheinischer Gelassenheit.

Aber der Unternehmer verhehlt nicht, dass die letzten zwei Jahre an den Nerven zerrten. Anfang 2016, der Mietvertrag mit Investor Schoofs am Hasten war in trockenen Tüchern, ereilte ihn und seine Frau die Sonderkündigung an der Elberfelder Straße nach einer Zwangsversteigerung der Immobilie. Die Jannes wollten bis zur Fertigstellung Honsberg Lamb kurzfristig verlängern, der Vermieter lehnte ab.

Die Fressnapf-Betreiber wichen aus, fanden dank Unterstützung der Stadt leerstehende Räume an der Burger Straße - mit 400 Quadratmeter jedoch nur halb so groß wie ihr früheres Geschäft. „Immerhin hatten wir mit 16 Toiletten ein Alleinstellungsmerkmal unter allen deutschen Fressnapf-Märkten“, unkt Achim Jannes. Der Laden an der Burger Straße beherbergte nämlich früher mal ein Kino.

Das lange Warten bis zur Fertigstellung Honsberg Lamb bedeutete Umsatzeinbußen, das Abgeben von Tieren, die in der Burger Straße keinen Platz mehr hatten, die Verteilung des im Vorgriff auf den Hasten bereits aufgestockten Personals auf andere Fressnapf-Läden. Das war möglich, weil das Ehepaar Jannes drei weitere Filialen in Wuppertal und Solingen führt.

Mit Verspätung wird in Remscheid alles gut. Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird das zehnköpfige Team (darunter vier Vollzeitkräfte) um Marktleiter Stefan vom Stein und Anita Vosnjak die Kundschaft rund um den Tierbedarf bedienen. Nahrung, Spielzeug, Leinen, Halsbänder, Geschirr, Näpfe bietet das Sortiment für Hunde, Katzen, Nager und Vögel.

Neu im Angebot ist die Meerwasser-Aquaristik

Die Terraristik lebt wieder auf mit Nachzuchten von (ungiftigen) Schlangen, Chamäleons, Geckos und Spinnen. Ganz neu: Mit dem Umzug an den Hasten schaffen die Jannes breiten Raum für Meerwasser-Aquaristik mit Fischen, Anemomen und Korallen. „Durch dieses Angebot heben wir uns von Mitbewerbern ab“, meint Achim Jannes. Der 63-Jährige ist gelernter Werkzeugmacher, seine Ehefrau, die aus Barcelona stammt, ist zwei Jahre älter und Psychologin. In die Tierbedarfsbranche gelangten sie über einen Nebenerwerb. So boten sie Anfang der 90er-Jahre in Cronenberg auf 16 Quadratmetern Tierfutter an und kamen darüber in Kontakt mit Torsten Töller.

DER FRESSNAPF ERÖFFNUNG Der „Fressnapf“ von Achim und Maria Rosa Jannes in der Hastener Straße 22 ist nach dem „Netto“ der zweite Markt, der ab Donnerstag auf der Honsberg-Lamb-Fläche montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr öffnet. „denn´s biomarkt“ folgt Ende August. An den ersten drei Tagen gibt es 20 Prozent auf alle Artikel, außer auf Tiere.

Der pfiffige Jung-Unternehmer bewies mit dem in Deutschland in den Kinderschuhen steckenden Fachhandel ein goldenes Näschen. Töllers Fressnapf-Idee, amerikanischem Vorbild folgend, schoss durch die Decke. Heute ist er Milliardär, seine Franchise-Kette für Tierbedarf zählt (Stand: 2017) 886 Filialen in Deutschland, weitere 573 in Europa. Die Systemzentrale sitzt in Krefeld. Für das Ehepaar Jannes hat sich der Einstieg in die für sie fremde Verkaufsbranche vor 25 Jahren gelohnt. Eins haben sie im harten Einzelhandel gelernt: „Es klappt nur, wenn beide an einem Strang ziehen.“