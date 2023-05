Fahrerflucht: 74-Jähriger von SUV angefahren

Zeugen gesucht

+ © Roland Keusch Die Polizei sperrte die Straße. © Roland Keusch

Am Mittwoch kam es am Hasten zu einem Unfall mit Fahrerflucht.

Remscheid. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht am Mittwoch, 24. Mai, am Hasten erlitt ein 74-jähriger Fußgänger leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Mann gegen 16 Uhr die Hammesberger Straße in Richtung Rudloffstraße/Richard-Lindenberg-Platz auf Höhe des Friseursalons Cut by Calvo. Zur selben Zeit fuhr ein noch unbekannter, grauer SUV rückwärts vom Richard-Lindenberg-Platz auf die Rudloffstraße. Dabei stieß das Fahrzeug mit dem Senior zusammen. Der 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der SUV entfernte sich in unbekannte Richtung.

Laut Polizei konnten keine Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw oder dem Unfall haben, sich bei der Polizei unter der (0202) 284-0 zu melden