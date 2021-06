Hasenberg: Puppenspieler öffnet Atelier

Hasenberger Weg

Markus Heip bietet in einer alten Gaststätte Workshops und Aufführungen an. Am Samstag geht es los.

Von Stefanie Knupp

Die Augen aufmachen und mit Menschen ins Gespräch kommen – was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist noch lange keine solche. Für Markus Heip ist es eine Aufgabe. Der Puppenspieler und Museumspädagoge eröffnet am Samstag, 10. November, das Atelier des Durchsholzer Marionetten- und Puppentheaters (Dumup) am Hasenberger Weg.

In den Räumen einer ehemaligen Gaststätte, die Heip von der Gewag angemietet hat, hat er monatelang gewerkelt und umgebaut. Die Räume seien nach über zehn Jahren Leerstand in schlechtem Zustand gewesen. „Da war nur rohes Mauerwerk, eine Wand habe ich rausgerissen“, berichtet er. Zwei Tonnen Schutt mussten abtransportiert werden.

Die Mühe hat sich gelohnt. Markus Heip ist auf das Ergebnis in den knapp 90 Quadratmeter großen Räumen sichtbar stolz. In der Mitte steht ein großer Arbeitstisch, im Hintergrund eine Bühne. Eine Tür weiter geht es in die Puppenwerkstatt. Mit seiner Idee möchte Heip den Stadtteil Hasenberg beleben und ist gespannt auf die Resonanz. „Einige Nachbarn waren schon da und haben geguckt, wer der Typ ist, der da ständig Puppen rein schleppt“, sagt er. Mit vielen ist er schon ins Gespräch gekommen. Zu bestimmten Stunden werden die Türen des Ateliers offen stehen: „Dann kann jeder vorbeikommen. Es gibt einen Kaffee, man kann mir bei der Arbeit über die Schulter schauen oder sich einfach nur unterhalten.“ Wer selber aktiv werden möchte, könne auch selbst eine Puppe bauen.

Heip schließt Kooperation mit der Grundschule Hasenberg

Neben diesem offenen Angebot gibt es aber auch feste Termine. Verschiedene Workshops werden angeboten, und Aufführungen soll es geben. Heip hat schon Kindergärten eingeladen, eine Kooperation mit der Grundschule Hasenberg besteht bereits. Auch darüber hinaus hat der Puppenspieler Ideen: „Der Raum ist extrem wandelbar“, sagt er. Sitzend fänden etwa 35 Menschen Platz zum Arbeiten. Oder: „Ein Glas Rotwein, dazu Musik und Kleinkunst. Das wäre doch auch etwas.“ Zweimal im Monat möchte er ein Sonntagstheater etablieren.

Richtig los geht es am Samstag. Für 10 bis 17 Uhr lädt Heip ein, sich die neuen Räume anzusehen. „Es gibt etwas zu essen und zu trinken, man kann ganz viel ausprobieren“, verspricht Heip. Ein Blick hinter die Kulissen ist natürlich auch erlaubt. Dazu gesellen noch ganz spezielle Gäste. Unter anderem Heips älteste Tochter und Cosplayerin Annika. Cosplayer verkleiden sich zum Beispiel als Figuren aus Mangas, Märchen oder Fantasy-Geschichten Oftmals nähen sie ihre aufwendigen Roben sogar selbst.

THEATER-ERÖFFNUNG TERMIN Markus Heip lädt für Samstag, 10. November, von 10 bis 17 Uhr, in sein neues Atelier im Hasenberger Weg 17 ein.

Auch „Zwergnadel“ näht selbst. Die Künstlerin stellt „Larp“-Kostüme für Kinder her. Beim sogenannten „Live Action Role Playing“ schlüpfen Menschen ebenfalls in andere Rollen und spielen, teils improvisiert, Fantasy-Szenarien nach – eine Entwicklung, die in Deutschland vor etwa 30 Jahren ihren Anfang nahm und sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Im Vordergrund stehen für Markus Heip immer die Menschen, sie zu erreichen, ein paar Sorgen des Alltags vergessen zu machen und auch Verständnis für verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Vielen Remscheidern wird der Puppenspieler als Museumspädagoge des Deutschen Werkzeugsmuseums bekannt sein, wo er hauptberuflich auch weiterhin arbeitet.

2013 gründete er das Dumup. In diesem Jahr entstand „Mayonnaise Blaukopf“, die erste spielbare Marionette, die fortan das Maskottchen des Theaters sein sollte. Seine erste Puppe, einen Räuber, baute Heip kurz nach der Grundschule. Dieses Erlebnis prägte ihn – bis heute.