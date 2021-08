Hardtpark soll ausgeleuchtet werden

Nach den Krawallen mit zwei verletzten Polizisten sucht die Stadt ein neues Sicherheitskonzept.

Von Axel Richter

Nach den Krawallen im Hardtpark mit zwei verletzten Polizeibeamten suchen die Behörden nach einem neuen Sicherheitskonzept für den Rosenmontagszug in Lennep. „Die Situation kann so nicht bleiben“, erklärt Jürgen Beckmann, Leiter des Ordnungsamtes.

Wie berichtet, hatten sich nach Ende des Rosenmontagszuges mehrere hundert Jugendliche in der Parkanlage eingefunden. Trotz Alkoholkonsums blieb die Stimmung lange friedlich. Bis Polizeibeamte gegen 18 Uhr einschritten, um eine drohende Schlägerei zu verhindern.

„Danach kam es zu Solidarisierungseffekten“, sagt Jochen Borst, Leiter der Polizeiinspektion Remscheid. Die Aggression richtete sich nun gegen die Beamten, worauf die Polizisten mit Flaschenwürfen eingedeckt wurden. Die mit Helmen und Schilden geschützte Bereitschaftspolizei löste die Gruppen, die dort gefeiert und Alkohol konsumiert hatten, schließlich auf.

Die Beamten sprachen 14 Platzverweise aus und nahm neun Jugendliche in Gewahrsam. Das heißt, sie verbrachten die nächsten Stunden in einer Zelle. Die Polizisten schrieben zudem elf Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei den Auseinandersetzungen wurden zwei Polizeibeamte verletzt, davon einer so schwer, dass er vorläufig nicht dienstfähig ist. Später kam es in den Gassen der Lenneper Altstadt zu einer weiteren Körperverletzung. Das Opfer erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

Polizei und Ordnungsamt, die angetrunkene Jugendliche aus dem Verkehr zogen, berichten von einer insgesamt aggressiven Grundstimmung. Etliche Streitigkeiten seien zu schlichten gewesen. Zudem beobachteten sie Gruppen, die weder verkleidet waren noch angetrunken wirkten, aber augenscheinlich auf Gewalttätigkeiten aus waren.

Zwischen den Sicherheitsbehörden wird es nun eine Nachbesprechung des Einsatzes geben. Ziel ist es, Krawalle im Vorfeld zu verhindern. Eine Sperrung der Anlage war bereits in diesem Jahr erwogen, dann aber als unpraktikabel verworfen worden. Nun denken Polizei und Ordnungsamt daran, den Park auszuleuchten. Schließlich war die Lage erst im Schutz der Dunkelheit eskaliert. Aber auch das hätte die Verwüstungen nicht verhindert, schätzt Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe. Den ganzen Tag über waren seine Männer damit beschäftigt, Flaschen und Scherben aus dem Park und von dem darin gelegenen Spielplatz zu holen.

NARRENHÄNDE

HARDTPARK Verheerend nennen die Grünflächenarbeiter den Zustand, in dem sie den Hardtpark am Morgen vorfanden. Die feiernden Jecken hinterließen Flaschen, Scherben, Unrat und der eine oder andere verrichtete dort auch seine Notdurft. Einige Hundehalter kümmerte das wenig, sie ließen ihre Vierbeiner darüber hinaus ihr Geschäft in den noch wegzuräumenden Trümmern verrichten.

KONSEQUENZEN Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) fordert Konsequenzen. Nach einer Schadensaufnahme soll in der Bezirksvertretung darüber diskutiert werden, wie der Hardtpark beim nächsten Rosenmontagszug geschützt werden kann. Er selbst zeigt sich erschüttert auch über das Maß der Gewalt. „Es ist eigentlich unvorstellbar, dass sich im beschaulichen Lennep solche Szenen abspielen können.“

ABFALL Insgesamt hinterließen die rund 30 000 Jecken, die in Lennep feierten, deutlich weniger Müll als in vergangenen Jahren. Die Technischen Betriebe kehrten 7,5 Tonnen Abfälle aus der Lenneper Altstadt.