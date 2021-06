Handgreiflichkeiten beim Hallenkreispokal: Zwei Teams wurden ausgeschlossen

Polizeieinsatz

Zwei Personen zweier Mannschaften geraten aneinander. Die Polizei schreibt keine Anzeige.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag beim Hallenkreispokal der Fußballer in der Sporthalle West. Ein Spieler des 1.FC Klausen und ein Akteur des SC 08 Radevormwald waren im Foyer der Halle - offenbar wegen privater Differenzen - nach Aussagen von Polizei, Veranstalter und Kreis aneinander geraten. In der Folge mischten weitere Personen bei den nach Zeugenaussagen zum Teil von erheblicher Brutalität geprägten Handgreiflichkeiten mit.

Die herbeigerufenen Beamten sahen von einer Anzeige ab. Es wurden keine konkreten Delikte gemeldet, berichtete die Polizei, die sich seitens der Beteiligten einer Wand des Schweigens gegenübersah. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der 1.FC Klausen und der SC 08 Radevormwald wurden vom Turnier ausgeschlossen, das im weiteren Verlauf des Samstags unter "Polizeischutz" stattfand. ad/red