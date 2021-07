Handelsverband fordert: Das DOC soll jetzt gebaut werden

Lennep

Je eher, desto besser: Klaus Kreutzer und Ralf Engel verstehen abwartende Haltung von Stadt und Investor nicht.

Von Axel Richter

McArthur Glen soll mit dem Bau des Designer Outlet Centers in Lennep beginnen und die Stadt Wuppertal sollte einsehen, dass sie mit ihren Outlet-Plänen auf das falsche Pferd gesetzt haben. Das fordern Ralf Engel und Klaus Kreutzer vom Handelsverband Rheinland. „Wir verstehen nicht, dass die Bauarbeiten für das DOC nicht längst begonnen haben.“

Wie berichtet, richten sich 13 Klagen gegen das Projekt. Davon sind 7 aus Wuppertal. Da die Verwaltungsgerichte mit Klagen gegen abgelehnte Asylanträge eingedeckt sind, ist mit letztinstanzlichen Urteilen absehbar nicht zu rechnen. „Das kann noch zehn Jahre und mehr dauern“, sagt Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverband und im Hauptberuf Rechtsanwalt.

Grundsätzlich könnte der DOC-Investor aber schon heute mit dem Bau des Centers beginnen. Die Baugenehmigung der Stadt Remscheid liegt ihm vor. Allerdings haben sich Stadt und McArthur darauf verständigt, erst dann mit dem Bau zu beginnen, wenn kein Rechtsmittel mehr dagegen eingelegt werden kann.

Ralf Engel: Wuppertaler Clees „kann es nicht“

Warum?, fragt Klaus Kreutzer, Vorsitzender des Regionalvorstandes Bergische Region. „Entweder bin ich mir meiner Sache sicher oder nicht.“ Gewiss könnten Stadt und Investor ein erstinstanzliches Urteil abwarten und dann die Bagger rollen lassen. „Aber das Risiko, vor Gericht zu scheitern, wäre dann doch genauso groß wie heute.“

Von den Plänen der Clees-Gruppe für ein Factory Outlet in Wuppertal drohe dem Lenneper DOC derweil keine Gefahr, schätzt Ralf Engel. Das Projekt sei, was die technische Planung und Genehmigungen angehe, nicht annähernd so weit gediehen wie das DOC in Lennep.

„Wuppertal muss seine Klagen dagegen deshalb zurücknehmen“, fordert Engel. „Und Wuppertal muss erkennen, dass Remscheid mit McArthur den Partner hat, der es kann. Der Wuppertaler Bauunternehmer Clees kann es nicht.“

Der Handelsverband drücke auch deshalb aufs Tempo, weil er das DOC für die Einzelhändler im Bergischen „flankieren“ will. Engel hatte zum Beispiel eine „Kita für Männer“ ins Spiel gebracht. In einer Werkzeugwelt könnten sie auf ihre shoppenden Frauen warten.

Kreutzer fordert zudem einen Plan B. „Was ist, wenn das DOC scheitert? Dann haben wir ein abgerissenes Stadion, eine abgerissene Schule und planungsrechtlich ein Gewerbegebiet.“ Er ist sich sicher: Je eher der Bau des DOC beginne, desto geringer sei das Risiko.