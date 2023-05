Halteverbote und Sperrungen: Baustelle bereitet Händler Sorgen

Kanalarbeiten sorgen für Behinderungen im Remscheider Südbezirk. Zwei bis drei Wochen bleibt die Intzestraße gesperrt

Von Frank Michalczak

Remscheid. Anwohner, Händler und Autofahrer müssen sich bis Ende September im Südbezirk in Geduld üben. Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) lassen seit dieser Woche einen neuen Mischwasserkanal in der Baisieper Straße zwischen der Intze- und Strucker Straße verlegen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Alltag. „Das Halteverbot in der Strucker Straße führt dazu, dass die Kunden unser Geschäft mit dem Auto nicht mehr anfahren können. Die Parkplätze fallen weg“, ärgert sich Lebensmittelhändler Ulrich Obodzinski vom Frischmarkt Süd, der bei einem Ortstermin mit Vertretern der Stadt und der TBR auf die Nöte hingewiesen hat. „Wenigstens die Lieferfahrzeuge müssen uns erreichen können.“

Wie Birgit Hansen von der TBR-Bauleitung Kanal berichtet, ist das Projekt in drei Abschnitte unterteilt. Die erste Etappe sei im Viertel mit den weitreichendsten Einschränkungen verbunden. „Dies hängt mit der nötigen Vollsperrung der Intzestraße zusammen. Die Arbeiten im ersten Abschnitt werden so schnell wie möglich abgeschlossen – in zwei bis drei Wochen“, erklärt sie. Dann könne auch das Halteverbot an der Strucker Straße aufgehoben werden, wo im Zuge der Umleitung Linienbusse unterwegs sind.

Die Intzestraße wird zur Sackgasse, auch Busse halten ersatzweise woanders

Die Vollsperrung der Intzestraße erfolge im Bereich der Eisenbahnüberführung. Sie entpuppt sich ab der Auguststraße bis zur Hausnummer 3 als Sackgasse. „Die Baumaßnahme dient dazu, den geplanten Durchstich vorzubereiten“, erläutert Birgit Hansen. Der Verkehr wird für die erste Phase aus Richtung Mebusmühle kommend über die Strucker Straße, Oststraße auf die Lenneper Straße umgeleitet. In Richtung Mebusmühle wird er über die Joachim und Oststraße, Strucker- und Carl-Bochardt-Straße auf die Intzestraße gelenkt. Betroffen sind die Buslinien 652, 672, 675 und NE 12, für die Ersatzhaltestellen eingerichtet wurden. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt wird die Sperrung der Intzestraße wieder aufgehoben.

In der Zwischenzeit befürchtet Lebensmittelhändler Ulrich Obodzinski Einbußen – in einer Zeit, die ohnehin durch die allgemein steigenden Preise wirtschaftlich schwierig ist. Da entpuppt es sich als Segen, dass er ein zweites, mobiles Standbein hat – einen Lieferservice, den insbesondere ältere Remscheider gerne nutzen. „Wir haben drei Lieferfahrzeuge im Einsatz“, berichtet Obodzinski. Diese müssten für das Beladen auch im ersten Bauabschnitt am Geschäft halten dürfen.

Dafür hätten ihm die Vertreter von Stadtverwaltung und TBR beim Ortstermin Verständnis signalisiert. „Es war ein gutes Gespräch“, sagt der Händler, der einen wesentlichen Beitrag zur Nahversorgung im Südbezirk leistet – und beobachtet hat, dass es gestern im Zuge der neuen Umleitung zum „Chaos“ gekommen ist. „Es hat sich von der Lenneper Straße aus ein langer Rückstau gebildet“, schildert er Szenen aus dem Viertel, das vier Monate lang von der Baustelle geprägt sein wird.

Nahversorgung

Seit 2015 sorgt das Team im Haus Baisieper Straße 18 für die Nahversorgung im Südbezirk. Weitere Standort des Frischmarkts befinden sich in Remscheid-Mitte, Theodor-Körner-Straße 2, und in Cronenberg.