Halloween: Nacht bleibt ruhig

+ © Patrick Pleul/dpa Kürbis-Fratzen sollen an Halloween böse Geister vertreiben. © Patrick Pleul/dpa

Zu Halloween verschmutzen Menschen immer wieder Hausfassaden. Das ist die Bilanz der diesjährigen Halloween-Nacht.

Remscheid. Gestern feierten viele Menschen in Remscheid Halloween - und das ruhig, bilanzierte die Polizei am Dienstagmorgen.

In Wuppertal verhielt sich das ein bisschen anders. Bereits am Abend beschwerten sich mehrere Wuppertaler über Eierwerfer. Diese Unart hat zusammen mit den Halloween-Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen, bestätigt die Polizei-Leitstelle.

In vielen Fällen, so die Behörde, können die Beamten nicht tätig werden. Denn: Wenn sich die Eier-Reste etwa an Scheiben einfach entfernen lassen, dann ist etwa ein Straftatbestand wie Sachbeschädigung nicht erfüllt. Geht etwas zu Bruch oder wird so beschmutzt, dass es nicht mehr zu reinigen ist, sieht die Lage anders aus. Dann können Eigentümer auch einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Ab sieben Jahren sind Kinder zivilrechtlich schadenersatzpflichtig und ab 14 Jahren strafmündig. kab/neuk

