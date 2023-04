Meinung: Hallo, Gestaltungsmehrheit! Deponie hat Potenzial

Sollten Sie, interessierte Leserin, wissbegieriger Leser, sich je gefragt haben, wer in der Corona-Pandemie das Land am Laufen gehalten hat, so bekommen Sie jetzt eine Antwort darauf. Es waren die Sparkassen-Angestellten. Der das schreibt, ist selber einer: Jörg-Dieter Krause, Vorsitzender der SPD Remscheid. Doch nicht nur deshalb gab die Partei RGA-Lokalchef Axel Richter in dieser Woche Rätsel auf.

Sollten Sie, interessierte Leserin, wissbegieriger Leser, sich je gefragt haben, wer in der Pandemie Großes geleistet hat, so gibt es darauf jetzt eine Antwort. Es waren die Sparkassen-Angestellten.

Wie bitte? Sie meinen, das hatten Sie nicht ansatzweise geahnt? Wir auch nicht. Als engagierter Personalrat einer Kreissparkasse weiß Jörg-Dieter Krause, Vorsitzender der Remscheider SPD, das aber genau und hat deshalb im aktuellen Tarifstreit für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst einen Brief unter anderem an Bundesinnenministerin Nancy Faeser geschrieben - zur „Unterstützung für jene, die unser Land am Laufen halten“, schreibt Krause.

Der Fairness halber sei erwähnt, dass der SPD-Mann damit auch die Beschäftigten von Kindertagesstätten, Kliniken und Technischen Betrieben meint. Allerdings dürften die Angehörigen anderer Berufsgruppen, die in der Pandemie unter nicht geringeren Gesundheitsrisiken ebenfalls ihren Job gemacht haben, über solche Solidaritätsadressen bestenfalls den Kopf schütteln. Ganz zu schweigen von jenen, die in den Lockdowns ihre berufliche Existenz verloren haben, weil der Staat ihnen buchstäblich die Ladentür zugemacht hat.

Zur Erinnerung: 9,2 Millionen Euro müsste die notorisch klamme Stadt Remscheid zusätzlich aufbringen, sollten sich die Gewerkschaften mit ihrer Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten in den Kommunen durchsetzen. Remscheid kann sich solche Mehrausgaben aber nicht leisten. Jedenfalls nicht, ohne seine Schulen und Straßen noch mehr verkommen zu lassen. Aller Arbeitertradition zum Trotz: Das kann nicht im Sinne der SPD sein.

Rätsel gab in dieser Woche auch die von ihr geführte Rathaus-Ampel auf. In der jetzt beginnenden Gartensaison wird der Wertstoffhof der Technischen Betriebe von vielen Bürgerinnen und Bürgern angesteuert. Nur in seiner Nachbarschaft mag die Sammelstelle für Grünschnitt, Bauschutt und Co. keiner haben, was die Suche nach einem neuen Standort erschwert.

Der wird aber gebraucht, weil die Rekultivierung der Kippe voranschreitet. Dem Wertstoffhof gehen deshalb wichtige Flächen verloren. Seit Anfang der 2000er währt deshalb die Suche. Mittlerweile drängt die Zeit und die Entsorger sind emotional angefressen, denn auch in der Politik zogen sie mit ihren Vorschlägen für einen Umzug immer nur den Kürzeren.

Auf das lange brachliegende Grundstück der Straßenmeisterei in Lennep durften sie nicht, denn da sollte ein Geschäft für Grills hin. Auch im Gewerbegebiet am Lenneper Bahnhof war kein Platz. Und nun hat die Rathaus-Ampel auch noch etwas dagegen, wenn der Wertstoffhof von der Solinger Straße ganz nach oben auf das Plateau der Deponie zieht. Sie moniert: Über viele Jahre werde mit Millionen Euro die Fläche der Deponie rekultiviert und in Wert gesetzt, um am Ende wieder als Abladeplatz für Müll für zu dienen.

Dass es sich eben nicht um Müll handelt und bei den Millionen nicht um öffentliche Fördermittel, sondern um das Geld der Technische Betriebe, sei nur am Rande erwähnt. Vor allem verkennt die Ampel, die sich selbst Gestaltungsmehrheit nennt, dass sich mit den Themen Abfallwirtschaft und Umwelttechnologie auf der alten Deponie ein Ausflugs- und Bildungsziel für Familien mit Kindern gestalten lässt. So etwas mag nicht im Sinne einzelner Anwohner sein. Wohl aber im Sinne unserer Stadt, in der es an Leuchttürmen sonst mangelt.

TOP Filmreifer Polizeieinsatz: Hubschrauber-Crew stoppt Verkehr auf der A 1 und bringt achtjährigen Jungen in Sicherheit

FLOP Sechs, setzen: Download von Abi-Klausuren gerät für das Land NRW zum Debakel