Rechtfertigt Brauchtum den Tod eines Hahns?

Auch beim Hoffest der Bücheler Einigkeit ist das Hahneköppen fester Bestandteil. Peta will das verbieten lassen.

Der Verein Peta hat nach dem Hahneköppen der Büchener Einigkeit Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal will die Vorwürfe nun prüfen. Das sind die genauen Hintergründe.

Von Axel Richter

Remscheid. Der Hahn ist tot, bevor die Königsaspiranten das Schwert schwingen, um dem Federvieh den Kopf abzuschlagen. Die Tradition der Hahneköpper polarisiert jedoch bis heute und lässt Tierschützer oder solche, die sich dafür halten, jetzt sogar zur Polizei gehen.

Auf RGA-Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag den Eingang einer Strafanzeige des Vereins Peta. Die Anzeige folgte auf das Hahneköppen der Büchener Einigkeit. Der Bescherungsverein hatte auf seinem Hoffest Ende Juni seinen neuen Regenten auf traditionelle Weise ermittelt: Mit dem 33. Schwerthieb hatte er unter den anfeuernden Rufen des Publikums dem kopfüber in einem Weidenkorb hängenden Gockel den Kopf abgetrennt.

Mit der Anzeige will Peta nun denjenigen strafrechtlich verfolgen lassen, der den Hahn zuvor geschlachtet hat. Hintergrund: Wer ein Tier töten will, braucht dafür einen vernünftigen Grund. So verlangt es das Tierschutzgesetz. Ein vernünftiger Grund ist zum Beispiel die Lebensmittelgewinnung. Darum geht es beim Hahneköppen aber nicht.

Mit einem ähnlichen Vorhaben war die Peta im letzten Jahr bereits gescheitert

Stattdessen liege „die Vermutung nahe, dass der Hahn mit der primären Absicht getötet wurde, seinen Körper für ein vermeintliches Spaß- oder Brauchtumsevent zu nutzen“, erklärt Peta. Der laut Tierschutzgesetz erforderliche vernünftige Grund für die Tötung sei damit nicht gegeben, schreibt die Tierschutzorganisation, wie sich Peta selbst nennt: „Wir erwarten, dass die Behörden die Tötung des Hahns aufklären, ahnden und künftige Veranstaltungen dieser Art stoppen.“

Mit der gleichen Forderung war Peta sich selbst nennt, vor einem Jahr bereits gescheitert. „Tierschutzrechtliche Vorschriften werden beim Hahneköppen nicht verletzt“, hielt das für Remscheid zuständige Bergische Veterinäramt fest. Peta sortierte die Tierärzte mit Sitz in Solingen danach in die selbst aufgestellte „Top 5 der tierfeindlichsten Veterinärbehörden Deutschlands“ ein.

Für die beiden Bescherungsvereine Büchener und Bücheler Einigkeit, auf deren Hoffesten es zum Hahneköppen kommt, sind die Vorwürfe nicht neu. Die Büchener Einigkeit, dessen Hahnenclub auf das Jahr 1953 zurückgeht, äußerte sich schon vergangenes Jahr nicht mehr dazu.

Zur Anklage kommt es nur, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht

Die Bücheler Einigkeit bemühte sich dagegen um Transparenz. Dort wird der Hahn am jeweiligen Tag von einem gelernten Metzger fachgerecht geschlachtet. Doch das Hahneköppen in praller Sonne dauert unter Umständen Stunden. Eine Verwertung als Lebensmittel verbietet sich deshalb. Einen Gummihahn mochten die Bücheler bislang jedoch auch nicht köpfen.

Auf die Anzeige von Peta wird die Staatsanwaltschaft nun prüfen, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt. Wenn ja, lassen die Staatsanwälte die Polizei in der Sache ermitteln. „Besteht danach ein hinreichender Tatverdacht, kommt es zur Anklage bei Gericht“, erklärt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Es sei denn, die Strafverfolger kommen zu dem Entschluss, dass auch eine Brauchtumsveranstaltung einen vernünftigen Grund abgibt.