Zahl der Anzeigen bei häuslicher Gewalt haben zugenommen

Frauenhaus-Koordinatorin sieht eine Sensibilisierung fürs Thema.

Von Lara Hunt

Mit 256 Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt in Remscheid musste sich die Polizei im vergangenen Jahr beschäftigen. Das sind 13 Fälle mehr als 2015. In mehr als der Hälfte der Fälle (161) ging es um Körperverletzung. Die Opfer, sagt Kriminalhauptkommissarin Anja Meis von der Pressestelle der Polizei, sind in den meisten Fällen Frauen. Und oft genug erlebt es die Polizei, dass diese hinterher keine Anzeige stellen – den Ehemann oder Partner vor Gericht zu bringen, sei kein einfacher Schritt.

In 104 der Fälle von häuslicher Gewalt verwies die Polizei den Täter für zehn Tage der Wohnung oder sprach ein Rückkehrverbot aus. Auch hier ist ein Anstieg zu verzeichnen. Warum genau, kann Meis nicht sagen. „Vielleicht war es früher einfach so, dass die Polizei dahin gegangen ist, um einen Streit zu schlichten und heute stattdessen konsequent ein Strafverfahren einleitet“, sagt Meis.

Was die Gewalt in den eigenen vier Wänden – und in diesem Zusammenhang meistens die Gewalt gegen Frauen – angeht, scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Das sieht auch Karin Heier vom Sozialdienst Katholischer Frauen so, die in dem Anstieg von Anzeigen bei häuslicher Gewalt nicht unbedingt einen Anstieg von Gewalt sehen will.

„Ich denke, dass da eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das Thema ist in die Mitte gerückt, und das bedeutet, dass auch mehr Frauen Gewalt anzeigen“, sagt sie.

Frauenhäuser sind alle voll

Meis glaubt, dass auch bei den Nachbarn die Sensibilisierung stattgefunden hat. Die greifen bei Streit öfter zum Hörer und wählen die 110. Trotzdem bleiben die Fallzahlen hoch. Die Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen sind besetzt, Remscheid bildet da mit den acht Plätzen, die das Frauenhaus des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) bietet, keine Ausnahme. „Die Nachfrage ist in den vergangenen zwei Jahren gestiegen“, sagt Heier. Außerdem habe sich der Bereich professionalisiert. Beratung könne oft vermeiden, dass Frauen zu gewalttätigen Männern zurückkehren.

Auch die Kinder geraten stärker in den Fokus. Der SKF reagiert auf die Nachfrage mit dem Bau eines zweiten Frauenhauses. Anfang 2019 soll es fertig sein – aber es werden noch Spenden gebraucht. Infos: Tel. (0 21 91) 69 66 00. Hilfe für Frauen bei Gewalt gibt es unter Tel. 08 00/0 11 60 16 oder online. » Standpunkt

