Häusliche Gewalt: Fälle werden krasser

Frauenhaus, Ärztliche Kinderschutzambulanz und Weisser Ring haben immer mehr zu tun. Der RGA zeigt, an wen sich Betroffene wenden können.

Remscheid. Erst vergewaltigte er sie, schlug sie und setzte Melina (39) dann vor die Tür. Auch die gemeinsame Tochter Zoe (9, Namen geändert) musste die Prügel ihres Vaters über sich ergehen lassen und wurde dann auch noch eingesperrt. Melina floh mit Zoe aus der gemeinsamen Wohnung – und fand schließlich Schutz im Remscheider Frauenhaus. Hier konnte Melina nicht nur endlich einen Weiterbildungskurs belegen, was ihr Ehemann ihr immer verboten hatte, sondern sie erhielt auch das Sorgerecht für Zoe. Heute leben die beiden sogar in einer eigenen Wohnung – weit weg vom aggressiven Kindsvater.

Alle zwei Minuten wird ein Mensch in Deutschland Opfer von Häuslicher Gewalt. Jede Stunde erleiden 14 Frauen Partnerschaftsgewalt. Und beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Expartner, eine Frau umzubringen. Das ist das Ergebnis des neuen Lagebilds des Bundeskriminalamts. Demnach sind 2022 insgesamt 240.547 Menschen Opfer von Häuslicher Gewalt geworden – 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 71,7 Prozent davon sind Frauen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) appellieren daher an Betroffene, Taten anzuzeigen. Zur Häuslichen Gewalt zählen unter anderem Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Bedrohung, auch psychische Gewalt wie Kontrollsucht kommt vor.

Weisser Ring stellt Opfern Scheck für Rechtsberatung aus

Auch im Städtedreieck sind zumindest die Zahlen von angezeigter Häuslicher Gewalt laut der Kriminalstatistik 2022 der bergischen Polizei gestiegen: 2022 wurden 1624 Strafanzeigen wegen Häuslicher Gewalt im Städtedreieck erstattet, 2021 waren es 1549. In Remscheid stieg die Zahl von 298 auf 313. Diese Zahlen sieht Karin Heier vom Frauenhaus kritisch. „Sie geben ja nur die angezeigten Taten wider, die Dunkelziffer ist viel größer.“ Denn viele Frauen schämen sich, tun die Gewalt ab oder haben Angst vor Repressalien. „Opferbefragung und Dunkelfeldforschung sind zu wenig vorhanden“, bemängelt Heier.

Dennoch spürt auch das Frauenhaus die Auswirkungen von gestiegener Gewalt – es ist wieder mal voll belegt. Acht Frauen und acht Kinder leben derzeit in der Einrichtung, die vom SkF Bergisch Land getragen wird. „Wenn wir morgens einen freien Platz im Internet veröffentlichen, haben wir mittags schon fünf Anfragen.“ Von 69 Frauenhäusern in NRW seien 64 belegt. „Das ist schon heftig“, sagt Heier. Sie und ihr Team haben es bei jedem Fall mit extremer Gewalt zu tun – bei Kindern wie Frauen. Karin Heier ist der Meinung, dass strukturelle Rahmenbedingungen sicher auch dazu beitragen, dass Gewalttaten insgesamt zunehmen: Krieg, Energiekostenexplosion, Überlebensangst, dazu zu wenig Fördergeld für Prävention und Clearing. „Man dachte ja, nach Corona kommt die Entlastung – das Gegenteil ist der Fall: Der Druck steigt, psychische Erkrankungen nehmen zu.“

Das kann auch Birgit Köppe-Gaisendrees von der Ärztlichen Kinderschutzambulanz Bergisch Land bestätigen, die mittlerweile dauerhaft überlastet ist. Gewalt in all ihren Facetten an Kindern ist hier trauriges Tagesgeschäft, es gibt viele Notfälle und immer krassere Ausmaße. 500 Fälle waren es 2022, die Kinderschutzambulanz arbeitet über dem Limit. „Und wir sprechen hier nicht vom Klaps, sondern bewegen uns im High-End-Bereich“, sagt Köppe-Geisendrees.

Auch Gitta Dicke vom Opferschutzverein Weisser Ring betreut vermehrt Frauen, die Opfer von Häuslicher Gewalt geworden sind. „Die meisten Fälle, die ich betreue, sind wegen Häuslicher Gewalt. Es ist dieses Jahr schon ziemlich viel. Etwas über 30 in einem halben Jahr“, schätzt sie. Und: Die Fälle seien krasser geworden. Mit solch massiver körperlicher Gewalt, dass die Betroffenen schwer verletzt wurden. Wenn sie sich dann trauen und sich Rechtsberatung einholen möchten, um gegen ihren Peiniger vorzugehen, erhalten sie vom Weissen Ring einen Scheck für eine Erstberatung bei einem Rechtsanwalt.

Hier gibt es Hilfe

Frauenhaus: Tel. 02191- 997016; frauenhaus@skf-bergischland.de



Frauenberatungsstelle Indigo: Theodorstraße 8, Tel. 02191-696600;

indigo.fachberatung@skf-bergischland.de



Weisser Ring: Tel. 01511-4197270; dicke.gitta@mail.weisser-ring.de



Anonyme Spurensicherung im Sana: Frauen, die Spuren sichern lassen möchten, können sich rund um die Uhr in der gynäkologischen Ambulanz melden: Tel. 02191-135333



Ärztliche Kinderschutzambulanz: Tel. 02191-135960



Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: Tel. 116016

