Härterei soll wieder aufgebaut werden

Nach dem Brand vor drei Wochen soll das Unternehmen eine Zukunft haben.

Remscheid. Drei Wochen nach dem Brand in der Härterei Wilhelm Peiseler am Clemenshammer in Hasten liegt der Stadt Remscheid ein Abbruchkonzept des Unternehmens vor. Das berichtet Baudezernent Peter Heinze (FDP) auf Nachfrage des RGA. Ziel der Geschäftsführung sei der Wiederaufbau an Ort und Stelle. „Unsere Wirtschaftsförderung steht mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Heinze.

Die 1936 gegründete Firma beschäftigt 14 Mitarbeiter. Bei dem Feuer am Abend des 20. Juli war niemand von ihnen zu Schaden gekommen. Die Firma konnte die Feuerwehr allerdings nicht retten. Eine Produktionshalle brannte komplett aus. Über die Brandursache wurde bislang nichts bekannt, auch nicht über die Höhe des Sachschadens. Die Umweltschäden halten sich derweil in Grenzen. Über das Löschwasser waren unter anderem Öle in den angrenzenden Morsbach gelangt. Die Feuerwehr pumpte sie ab. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Peter Heinze. ric