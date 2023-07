Härterei: OB sichert Unterstützung zu

Remscheid. OB Burkhard Mast-Weisz und Baudezernent Peter Heinze machten sich ein Bild von der zerstörten Härterei Wilhelm Peiseler in Clemenshammer und sicherten nach dem verheerenden Brand der Geschäftsführung ihre Unterstützung zu. „Zum Beispiel bei der Suche nach einer Ersatzhalle. Vielleicht findet sich ja auch ein Unternehmen, das Kapazitäten zur Verfügung stellen kann“, erklärt der OB, der sich von dem Ausmaß des Schadens betroffen zeigte. Die Härterei habe sich zuletzt auf Expansionskurs befunden und sei ein wichtiges Bindeglied in der Produktionskette der regionalen Werkzeugindustrie, so dass auch andere Firmen die Folgen des Infernos zu spüren bekommen könnten. Mit der Agentur für Arbeit habe er bereits Kontakt aufgenommen. „Wir werden die Mitarbeiter nicht im Regen stehenlassen“, erklärt der OB.