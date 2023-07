Härterei nach Brand teilweise eingestürzt – Öl läuft in den Morsbach

Clemenshammer

Der Brand breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr war mit allen Einsatzkräften vor Ort, hatte aber zunächst Schwierigkeiten die Drehleitern für den Beginn der Löscharbeiten in Stellung zu bringen.

Am Donnerstagabend sind Teile einer Härterei am Hasten in Remscheid abgebrannt. Bis weit in die Nacht war die Feuerwehr damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Das ist die Lage am Morgen darauf.

+++ Update 7 Uhr: Löscharbeiten sind am frühen Morgen beendet

Die Feuerwehr ist mittlerweile nicht mehr vor Ort. Gegen 6 Uhr am Freitagmorgen konnten die Kräfte, die Brandwache gehalten haben abrücken. Die Brandwache war nötig, da aufgrund der vielen Öle und Schmierstoffe, sowie den Temperaturen beim Brand, immer wieder kleine Brände aufgetreten sind.

Die Polizei ist aber weiterhin vor Ort und sichert das Gelände ab. Zudem nimmt die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen zur Brandursache aus. Nach Angaben der Feuerwehr begann der Brand im laufenden Betrieb, was diesen aber ausgelöst hat, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Die Zerstörung ist groß: Die Fassaden sind rußschwarz und teilweise eingestürzt, es riecht zudem weiterhin durchdringend nach Rauch und Brand. Die weißen Ölsperren liegen auch weiterhin in der Morsbach, um zu verhindern, dass weitere Schadstoffe in den Bachlauf gelangen. Allerdings war der Bach aufgrund von Rauchentwicklung und den Massen an Löschwasser ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gut einzusehen, sagt Patrick Gröne, der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Wahrscheinlichkeit sei ziemlich hoch, dass das Wasser verunreinigt worden sei. Genaueres sollte das Umweltamt bei Schadensuntersuchungen feststellen können, die im Laufe des Freitags beginnen.

Bei näherem Hinsehen kann man einige Fischleichen entdecken. Ob diese im Zusammenhang mit dem Härtereiöl-Wasser-Gemisch stehen ist noch unklar. Die Einschätzung vm Umweltamt Remscheid steht noch aus. lho/mj

Am Morgen danach ist von Teilen der Härterei nur noch eine verrauchte Ruine übrig.

Remscheid. Am Donnerstagabend (20. Juli) hat es einen Großeinsatz für die Feuerwehr in Remscheid gegeben. Gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zum Clemenshammer in Remscheid-Hasten alarmiert worden. Dort stand die Halle einer Härterei in Vollbrand. Flammen züngelten aus dem Dach – Stahlträger der Hallenkonstruktion verbogen sich unter der Hitze. Das Gebäude stürzte teilweise ein. „Das wird eine lange Nacht“, sagte einer der zahlreichen Feuerwehrmänner noch ganz zu Beginn der Löscharbeiten. Er sollte Recht behalten. Was bislang bekannt ist:

Arbeiter befanden sich noch in der Halle

In der Produktionshalle der Härterei lief noch der Betrieb. Arbeiter befanden sich noch in dem Gebäude, als das Feuer ausbrach. Niemand wurde verletzt, berichten Mitarbeiter und Feuerwehr in den darauffolgenden Stunden. Doch der Schaden dürfte enorm sein, mutmaßt die Feuerwehr. „Die Firma ist ein Totalverlust“, sagte der Einsatzleiter.

Rauchsäule war bis Erkrath sichtbar

Schon aus der Ferne konnten Einsatzkräfte die Rauchsäule sehen, die über dem Himmel von Remscheid aufstieg. Nicht nur aus der Stadt war sie zu erkennen – bis Erkrath konnte sie gut gesehen werden. Akute Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner bestand nicht. Dennoch löste die Feuerwehr Remscheid die Warn-App „Nina“ und das sogenannten Cell Broadcast aus – und bat darum, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Rauchsäule war groß: Teilweise war sie bis Erkrath sichtbar.

Wie die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte

Patrick Gröne leitete den Einsatz am Clemenshammer. Er berichtet: „Bei unserem Eintreffen gab es massive Flammen auf dem Dach. Das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen“, beschrieb er die erste Lage. „Wir hatten erstmal Schwierigkeiten, überhaupt in die Halle vorzudringen, weil sich der Brand schon soweit ausgebreitet hatte.“ Mit zwei Drehleitern löschte die Feuerwehr von außen den Brand – und konnte das Wohnhaus auch vor den Flammen schützen. Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften die Gasversorgung der Härterei sowie die technischen Einrichtungen in der Halle: Heizöltanks und mehrere brennende Härtebecken. Um die Glutnester später zu löschen, setzte die Feuerwehr zudem auch Schaum ein.

Hier geht es zu den Bildern des Einsatzes und am Morgen danach.

Droht eine Umweltkatastrophe?

Weitere Sorgen bereiteten den Feuerwehr ein Ölaustritt – auch bedingt durch den massiven Einsatz von Wasser. Dabei wurde das Härteöl-Löschwasser-Gemisch auch in den nahegelegenen Morsbach gespült. Die Menge ist noch unbekannt, berichtete Einsatzleiter Gröne von der Feuerwehr Remscheid. Mit mehreren Ölsperren versuchte die Feuerwehr, das Öl auf dem Morsbach aufzunehmen. Dabei standen die Einsatzkräfte im engen Kontakt mit dem Umweltamt der Stadt Remscheid.

Womit die Feuerwehr noch zu kämpfen hatte

Probleme hatte die Feuerwehr zudem nicht nur wegen der engen Straße Clemenshammer, sondern auch, genügend Wasser an die Einsatzstelle zu schaffen. „Wir haben dann tatsächlich eine Löschwasserversorgung aus dem Morsbach hergestellt“, erklärte Patrick Gröne.

Fast alle Feuerwehren im Einsatz

Um den Härtereibrand zu bekämpfen, hat die Feuerwehr Remscheid laut eigener Aussage fast Vollalarm auslösen müssen. Zum einen, um vor Ort genügen Personal zu haben. Zum anderen, um auch die Berufsfeuerwache zu besetzen. Rund 120 Feuerwehrleute waren am Hasten gegen die Flammen im Einsatz.

