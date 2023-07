Feuerwehreinsatz

1 von 56 lho2023_haertereibrand-27.jpg © Leon Hohmann 2 von 56 lho2023_haertereibrand-28.jpg © Leon Hohmann 3 von 56 lho2023_haertereibrand-29.jpg © Leon Hohmann 4 von 56 lho2023_haertereibrand-30.jpg © Leon Hohmann 5 von 56 lho2023_haertereibrand-31.jpg © Leon Hohmann 6 von 56 lho2023_haertereibrand-32.jpg © Leon Hohmann 7 von 56 lho2023_haertereibrand-33.jpg © Leon Hohmann 8 von 56 lho2023_haertereibrand-34.jpg © Leon Hohmann 9 von 56 lho2023_haertereibrand-35.jpg © Leon Hohmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michelle Jünger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Michelle Jünger schließen

Am Donnerstagabend sind Teile einer Härterei am Hasten in Remscheid abgebrannt. Bis weit in die Nacht war die Feuerwehr damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Rubriklistenbild: © Leon Hohmann