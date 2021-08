Hackenberg: Sanierte Halle nach wenigen Stunden wieder gesperrt

Schutzschicht löst sich ab

Die Schicht zum Schutz der Linien löst sich ab.

Gerade erst wieder eröffnet, ist die Halle Hackenberg am Montag schon wieder gesperrt worden.

Eine Lackschicht, die von einer Spezialfirma auf dem Boden aufgebracht wurde, um die neuen Linien zusätzlich vor Abnutzung zu schützen, löst sich ab. Erst am Mittwoch vergangener Woche waren die Arbeiten, in deren Zuge der Boden Sporthalle für rund 300.000 Euro erneuert wurde, abgeschlossen worden.

Dass dieser Termin deutlich früher lag als der angepeilte 30. September, hilft wenig. „Als am Montagmorgen die ausgelagerten Geräte zurück in die Halle gebracht wurden, löste sich die Schutzschicht ab. Daraufhin haben wir alles sofort gestoppt und und die betreffende Firma benachrichtigt“, schildert Markus Dobke vom Sportamt. Am Dienstag begutachtete die Firma die Schäden und habe zunächst auf einen Temperaturfehler in der Halle spekuliert. „Das können wir aber ausschließen. Das Gebäudemanagement kann die Temperaturen zentral überwachen“, erläutert Dobke.

Auch dass der Boden zu früh wieder benutzt worden sein könnte, verneint er. Schließlich seien dem Boden statt der empfohlenen drei, sogar fünf Tage zum Trocknen gegeben worden. Nun soll die Halle bis Montag gesperrt bleiben. Wie es weitergeht, ist unklar. „Im Oktober steht ein Europapokalspiel der IGR Remscheid in der Halle an und der Röntgenlauf nutzt sie ebenfalls“, betont Dobke, dass Sport und Schulsport die Halle dringend benötigen. tk