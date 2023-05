H2O: Baden und gleichzeitig Laden

EWR nimmt fünf neue Ladesäulen am Badeparadies in Lennep in Betrieb.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Fünf neue Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Elektroautos sind ab sofort am Badeparadies H 2 O verfügbar. Das heißt: Bis zu zehn Wagen können gleichzeitig Energie tanken, während die Besitzer der Wagen es ihnen im angrenzenden Schwimmbad und in der Sauna gleichtun.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Ladestation entstand nun der größte zusammenhängende und öffentlich zugängliche Standort im Remscheider Stadtgebiet. Die EWR will gemeinsam mit der Stadt den Weg Richtung E-Mobilität weitergehen – und bis Mitte 2023 insgesamt 33 weitere Ladestationen an 12 neuen Standorten errichten.

450 Ladepunkte gibt es in Remscheid momentan. Die meisten sind allerdings für die private Nutzung vor der Haustür errichtet worden. Öffentlich zugänglich sind derzeit 30 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten – also 60 Anschlüsse, allesamt durch die EWR betrieben. „Bereits im letzten Jahr konnten wir uns hierfür die Hardware sichern. Durch die gute Zusammenarbeit mit allen Dienstleistern befinden wir uns bei der Errichtung neuer öffentlicher Lademöglichkeiten im Zeitplan“, sagt Tim Folger, Projektleiter Ladeinfrastruktur bei der EWR.

„Das Thema E-Mobilität wird auf absehbare Zeit nicht vom Markt zu verdrängen sein.“

Der Parkplatz vor dem Badeparadies H 2 O in Hackenberg bilde dabei eine sinnvolle Investition in neue Lademöglichkeiten. Hier sei gegeben, dass Besucher ohnehin eine längere Zeit verbringen, so dass das E-Auto während der Zeit im Schwimmbad aufgeladen werden könne, so Folger weiter. Die Möglichkeit des Schnellladens bestehe an den bisherigen Stationen noch nicht: „Bei einer Akkukapazität von 45 Kilowattstunden dauert eine vollständige Aufladung in etwa fünf Stunden“, weiß Tim Folger. „Bei geringerer Akkukapazität geht es natürlich ein wenig schneller.“

Die Kosten für eine Aufladung schlüsseln sich dabei in einem Dreischritt auf. Naturstromkunden der EWR bezahlen 54 Cent pro Kilowattstunden, reguläre EWR-Kunden zahlen 57, Externe insgesamt 60 Cent. Eine vollständige Aufladung eines E-Autos mit 45 Kilowattstunden kostet Besitzer, die keinen Strom der EWR beziehen, demnach 27 Euro.

Für EWR-Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Hoffmann ist der Fokus auf die Intensivierung von Bemühungen in Richtung Elektromobilität durchaus der richtige Weg: „Das Thema E-Mobilität wird auf absehbare Zeit nicht vom Markt zu verdrängen sein“, meint Hoffmann.

Auch aufgrund der politischen Maßgaben sei die EWR weiterhin bestrebt, die Infrastruktur möglichst schnell insoweit zu fördern, dass E-Mobilität auch für eine Vielzahl an Nutzern attraktiver wird. Nur so könne ein weiterer wichtiger Schritt zur Verkehrswende erfolgen.

Ein diesbezüglicher Fortschritt wird unter anderem auch von der Wählergemeinschaft in Remscheid (WiR) gefordert. Zwar sei die Errichtung von öffentlich zugänglichen Ladesäulen dem Ziel nicht abträglich, könne aber nicht alleine stehen: „Hierdurch wird nur ein kleiner Teil erreicht. Mehr noch sollte in die Stärkung des ÖPNV investiert werden“, sagt Ina Garweg, Geschäftsführerin bei der WiR.

Für die Zukunft wünscht sie sich ein Abwägen von Nutzen und Bedarf bei der Elektromobilität: „Es muss wiederholt die Frage gestellt werden, ob die derzeitigen Maßnahmen zum Ausbau der Elektromobilität ausreichen, um eine vollständige Versorgung aller E-Autos zu gewährleisten“, führt Ina Garweg aus. Der Fokus auf öffentliche Ladepunkte sei aber ein Anfang.

Lademöglichkeiten in Remscheid

Insgesamt 30 öffentlich zugängliche Ladesäulen gibt es derzeit im Stadtgebiet. Diese verteilen sich quer durch die Stadtteile. Neben der großen Ladestation am H 2 O in Lennep können Besitzer von E-Autos ihre Fahrzeuge zum Beispiel in der PSR Tiefgarage am Rathaus in Alt-Remscheid, in der Gertenbachstraße 32 in Lüttringhausen oder am Zentralpunkt, dem Johann-Vaillant-Platz im Südbezirk, aufladen. Weitere Standorte sollen in Zukunft folgen, unter anderem auch die erste Schnellladestation an der Fritz-Reuter-Straße 17.

Kommentar von Lucas Hackenberg: Ist das die Zukunft?

Viel wird geredet vom Aufbruch, von einer Wende, von einer Umstrukturierung des Verkehrs. Nahezu einhellig wird dabei die Alternativlosigkeit von E-Mobilität betont. Vergessen werden bei dem Loblied auf Elektro aber oft die zahlreichen Nachteile.

Genannt seien hier die geringe Reichweite im Vergleich zum Verbrenner, aber insbesondere auch der steigende Strombedarf und die zugehörige Belastung des Stromnetzes sowie die Herstellung und die Entsorgung der Batterien, die alles andere als nachhaltig sind. Nachhaltigkeit aber ist das angeführte Credo, dem die Verkehrswende folgen soll.