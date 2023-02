Gypsy-Swing trifft auf Latin-Klänge

Brillantes Konzert in „Die Welle“.

Remscheid. Einmal im Jahr kommt der Gypsy-Swing-Gitarrist Joscho Stephan in das Lenneper Jugendzentrum „Die Welle“, um dort in einem Workshop den Nachwuchs zu lehren. In diesem Jahr war der Remscheider Gitarrist Kai Heumann allerdings verhindert und wurde im Workshop von seiner Frau Ute vertreten. Anschließend gibt es, so will es die Tradition, ein Konzert, das Kai Heumann gemeinsam mit Joscho Stephan spielt. „Die Welle“ ist dann immer ausverkauft.

Stephan, einer der weltbesten Gitarristen in seiner Spielart, trifft also auf Heumann, den ausgewiesenen Latin-Liebhaber, eine Melange, die sich als ausgesprochen befruchtend erwiesen hat. Von dem das Konzert eröffnenden „All of me“, über das beinahe schwülstige „Besame mucho“ und dem übermütigen „Django’s Waltz“ ging der wilde Ritt hin zum „Blues for Stachelo“ („Heute spielen wir das als ‚Blues für Kai‘, und zwar in a-moll.“) hin zu einer kolumbianischen Salsa. Auffallend waren die vielen Zitate, mit denen die beiden Ausnahme-Gitarristen ihre Soli verzierten.

So wurden die Themen von anderen Jazz-Standards eingebaut. Joscho Stephan zitierte in einer Coda auch Led Zeppelin und Deep Purple. Die Eigenkompositionen der beiden Musiker spiegeln ihr Lieblingsgenre wider: Dort der feuersprühende Joscho Stephan, hier der sensible Kai Heumann, der einen hurtigen brasilianisch angefärbten Latin ebenso komponieren (und spielen) kann wie einen Walzer, der hörbar nach einem Provence-Besuch entstanden ist.

Dass Heumann neben einem solchen Übervirtuosen wie Joscho Stephan nicht verblasst, liegt an seiner Vielseitigkeit, die ihn befähigt, sich auf alle Stile, Rhythmen und Finessen einzulassen. Auch den Humor, den Joscho Stephan mit Spiel und Ansagen ins Publikum transportiert, trägt er mit und entwickelt ihn weiter. Und so ging nach zwei Stunden ein weiteres bemerkenswertes Konzert des Gitarren-Duos mit „Manha de carnaval“ (Luiz Bonfa) und einem ungemein swingenden „Sweet Georgia Brown“) unter dem rauschenden Beifall zu Ende.

Im kommenden Jahr jähren sich Gitarren-Workshop und Konzert zum 14. Mal. Der Workshop verfügt bereits jetzt über sehr wenig freie Plätze. pek