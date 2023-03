GWG wird Nachbar Hunderter ihrer Wohnungen

Gesellschaft betreut rund 1100 Mieter. Nach dem Umzug sind sie näher dran als zuvor.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) ist in neue Räume gezogen. Von der Straße Im Rosenhof zogen die Mitarbeiter nun in neue Büros in der Wörthstraße 7a – einem Neubau auf einer vorhandenen Tiefgarage. Bis es allerdings soweit war, betonte das geschäftsführende Vorstandsmitglied Ralf Markert bei einem kleinen Empfang am Dienstag, sei es ein weiterer Weg gewesen, als man zunächst gedacht hatte.

„Nachdem wir zunächst in die Spichernstraße umziehen wollten, dieses Projekt wegen eines Brandes jedoch nicht realisiert werden konnte, bedachten wir die Möglichkeit, in der Wörthstraße 7a einen neuen Bau zu planen. Skizzen wurden angefertigt, der Aufsichtsrat unterstützte diesen Plan, selbst der Architekt war einverstanden. Das war 2016, und wir teilten unseren Mitgliedern freudig mit: Der Umzug steht kurz bevor.“

Der Bebauungsplan und Corona vereitelten dies jedoch. Ersterer musste geändert werden, da das Gebiet an der Wörthstraße als reines Wohngebiet ausgeschrieben wurde, der selbst „stille Industrie“ untersagte. Durch Corona explodierten die Baukosten, Rohstoffe waren, wenn überhaupt, nur mit deutlichen Verzögerungen zu bekommen. „Aber jetzt ist es geschafft“, sagte Ralf Markert, der hinzufügte, dass die Lage nicht besser hätte sein können.

„Wir sind hier in der unmittelbaren Nähe von 500 unserer 1100 Wohnungen und sehr gut auch mit dem ÖPNV zu erreichen. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber gut arbeiten und einen kleinen Empfang organisieren können wir schon.“ Der Obergeschoss-Neubau wurde unter ökologischen Gesichtspunkten errichtet. Eine Luftwärmepumpe ist bereits installiert, eine Photovoltaikanlage wird kurzfristig folgen, das Dach wird begrünt. Im Innenbereich besticht die Transparenz durch den Einsatz von viel Glas einerseits, andererseits sind insbesondere die Besprechungszimmer für Besucher separiert, obwohl von außen einsehbar. „Das dient zum einen der Diskretion“, beschreibt der Vorsitzende des Aufsichtsrates der GWG, Werner Anders, die neuen Räume, „und auch dem persönlichen Schutz. Nicht alle unsere Besucher sind stressfrei.“

Anders legte in seiner Ansprache besonderen Wert auf die kommunale Wärmeplanung, die eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045 vorsieht. „In Verbund mit den drastisch gestiegenen Materialkosten sowie der Materialknappheit müssten wir den Quadratmeter in frei finanzierten Wohnungen für 16 Euro vermieten. Das ist für unsere Stadt einfach nicht abbildbar.“ Die Mitarbeiter der GWG zeigten sich erfreut über ihre neuen Büros. „Das ist sehr gut gelungen, und wir werden hier ruhig und konzentriert arbeiten können“, sagte GWG-Immobilienkauffrau Maria Guhra.