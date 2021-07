Kommentar: Ein gutes Signal

Standpunkt von Tristan Krämer

Nüchtern betrachtet, handelt es sich bei der Entscheidung des Hauptausschusses um einen formalen Akt. Die Politiker stimmten dem Verkauf eines Grundstücks zu, das bislang im Besitz der Stadt ist, von dieser aber nicht mehr gebraucht wird. So weit, so bürokratisch. Doch in der Entscheidung vom Donnerstagabend schwingt mehr mit. Sie ist ein Signal. Ein Signal, dass in Remscheid abseits des jahrelangen Geplänkels um das Designer Outlet Center und fernab von Diskussionen, Workshops und Arbeitsgruppen zur Revitalisierung der Innenstadt doch etwas geht, wenn alle Beteiligten ihren Job machen. Die Verwaltung hat im Vorfeld des Beschlusses ihre Hausaufgaben gemacht, so dass in der Politik nicht viele Fragen offenblieben.

Die Politiker haben ihrerseits Parteipolitik und Profilierungssucht zurückgestellt und eine klare – dem Vernehmen nach einstimmige – Entscheidung getroffen. Und die Investoren arbeiten ebenso ehrgeizig wie transparent. Jetzt heißt es weiter so, damit es nicht bei einem Signal bleibt.

