Kommentar zu Flüchtlingen in Remscheid: Für ein gutes Miteinander

Zurzeit können sich Kräfte in unserer Stadt in Ruhe um die Integration kümmern – im Sinne eines guten Miteinanders, meint Thomas Wintgen.

Die Zahl der 2018 bislang zugewiesenen Geflüchteten ist in einer Größenordnung, wie sie einem Fünftel der Anzahl entspricht, mit der Remscheid 2015 fertig wurde. Gleichwohl entzündeten sich an diesen Zahlen Debatten, die bis heute nicht beendet sind – die bis heute Gemüter in Wallung bringen und rechtsextreme Sammelbecken füllen. Das wird sich fortsetzen, so lange sich reiche europäische Länder damit beschäftigen, Banken zu retten, anstatt Bruchteile solch stattlicher Summen in bitter nötige Hilfsmaßnahmen in den Ländern zu stecken, aus denen all die Menschen – aus verschiedenen Gründen – in sicherere Gefilde kommen möchten.

So lange da alle nur herumeiern, so lange bleibt die wirkliche Belastung am Ende bei den Kommunen hängen. Zurzeit können sich Kräfte in unserer Stadt freilich in Ruhe um die Integration kümmern – im Sinne eines guten Miteinanders.

