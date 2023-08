Sommerfest: Gute Laune – mit ein wenig Wehmut

Ein letztes Mal wird, wie auf diesem Bild, in Lüdorf gefeiert – kommendes Jahr geht es in Bergisch Born weiter, verspricht die Einheit.

Die Feuerwehr Lüdorf lädt zum letzten Mal zum Sommerfest ein.

Von Peter Klohs

Remscheid. Traditionell ist es auf jeden Fall, vielleicht sogar schon legendär. Das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Lüdorf lockt Jahr für Jahr die Menschenmassen an, in der Regel wesentlich mehr als der Ortsteil Einwohner hat. Wenn es am heutigen Freitag um 19 Uhr wieder losgeht, wird sich in die gute Laune aber wohl auch etwas Wehmut mischen. Es wird aller Voraussicht nach das letzte Lüdorfer Sommerfest sein, die Löschgruppe soll im Laufe des restlichen Jahres mit der Einheit aus Bergisch Born fusionieren, zusammen wird man ein neues Gerätehaus beziehen.

„Feuerwehrtechnisch gesprochen“ sei der Zusammenschluss das einzige, was Sinn ergibt, sagt Einheitsführer Markus Labrenz, der aber auch hofft, dass sich viel der Lüdorfer Tradition in der neuen Einheit und dem neuen Gerätehaus wiederfinden wird: „Natürlich ist es so, dass wir die über 137 Jahre gewachsene Tradition mit der Fusion über Bord werfen.“

Auf den für November geplanten Zusammenschluss schaut der Einheitsführer offenbar positiv gestimmt: „Wir arbeiten schon seit Jahren eng zusammen“, berichtet er mit Blick auf die Kameraden aus Bergisch Born. „Natürlich ist es so, dass unsere zwei Löscheinheiten schon noch eigene Ideen haben und eigene Vorhaben durchziehen, aber es wird immer weniger.“ Gemeinsame Einsätze seien genauso wie gemeinsame Übungen längst alltäglich geworden. „Wir haben nicht einen Feuerwehrwagen pro Einheit, wir haben gemeinsam zwei Fahrzeuge.“ Zudem betreibt man schon länger eine gemeinsame Jugendfeuerwehr.

Lesen Sie auch Was wird aus den Feuerwehr-Häusern? Was wird aus den Feuerwehr-Häusern?

Dass aus den Einheiten aus Bergisch Born und Lüdorf einer werden soll, wurde vor Jahren entschieden. Beide liegen aus historischen Gründen nah beinander, beide hätten ohnehin ein neues Gerätehaus gebraucht. Zudem verspricht sich die Leitung der Remscheider Feuerwehr, dass dadurch gerade tagsüber mehr Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

Die Verantwortlichen für die neue Löscheinheit 20, kurz genannt LüBo, stehen auch schon fest. Einheitsführer wird Matthias Hausmann, bisher für die Einheit Bergisch Born zuständig, der Lüdorfer Oliver Grzyvaczyk wird sein Stellvertreter. Labrenz selber findet sich mit 58 Jahren zu alt, „um noch in der Führungsriege mitzuarbeiten. Eine neue Einheit braucht auch Zeit zum Wachsen.“

„Ein ganz neues Fest“ im kommenden Jahr

Und sie braucht natürlich auch ein Sommerfest. Ein „ganz neues Fest am neuen Standort“ kündigen die Lüdorfer Feuerwehrleute schon mal fürs nächste Jahr an. Und versprechen: „Das wird sicherlich ein keiner Weise dem alten Fest nachstehen.“

Schließlich bündele man die Kräfte mit den Borner Kameraden nicht nur für den Einsatzfall: „Mit gemeinschaftlicher Leistung der Feuerwehr Bergisch Born werden wir noch leistungsfähiger und werden ein Fest präsentieren, was es so noch nicht gegeben hat!“ Das könnte über die Wehmut an diesem Wochenende etwas hinwegtrösten.

Der Termin

Am Freitag, 18. August, beginnt das Sommerfest um 19 Uhr mit dem Auftritt von DJ René. Die Kult-Coverband Privacy wird das Sommerfest am Samstag ab 19 Uhr rocken. Der Sonntag ist traditionsgemäß der Familientag. Auf dem Programm steht unter anderem eine große Tombola. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt am Freitag und Samstag je 3 Euro, der Besuch am Sonntag ist kostenfrei.