Räder auf der Alleestraße? Das sagt ein Gutachten

Wer in der City Rad fährt, muss oft Umwege fahren. (Symbolfoto)

In einer Testphase sollen Radfahrer die Einkaufsstraße befahren dürfen. Ein Gutachten hat nun geprüft, ob das überhaupt möglich ist.

Remscheid. Das externe Gutachterbüro Planersocietät Mobilität.Stadt.Dialog. aus Dortmund spricht sich für eine Öffnung der Alleestraße für den Radverkehr aus. Die Stadt hatte die Experten um eine Analyse gebeten, weil sie die Einkaufsstraße testweise für den Radverkehr freigeben will. Die Entscheidung fällt am 1. Juni im Hauptausschuss. In ihrem Bericht erklären die Gutachter, dass der zur Verfügung stehende Raum Räder und Passanten zulasse.

In der Testphase sollten jedoch besonders die Engstellen an Pavillon, Brunnen und Zange im Auge behalten werden. Da der Radverkehrsanteil in Remscheid ohnehin nur bei 3 Prozent liege, sei von wenigen Radfahrern auf der Allee auszugehen. „Durch die Öffnung kann ein positiver Beitrag zur Förderung des Radverkehrs geleistet und die Attraktivität der Innenstadt für die lokale Bevölkerung gesteigert werden“, heißt es. mw