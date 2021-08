Grußwort von OB Burkhard Mast-Weisz

Mit besten Wünschen

+ © Michael Schütz (Archiv) Burkhard Mast-Weisz © Michael Schütz (Archiv)

Liebe Remscheiderinnen und Remscheider,

ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber für mich ging dieses Jahr unheimlich schnell zu Ende. Es war ein spannendes, anstrengendes und erlebnisreiches Jahr, nicht nur im Privatleben, sondern insbesondere in unserer schönen Stadt, denn wir haben vieles bewegen können!

Natürlich war die Eröffnung unseres Kinos ein besonderes Highlight. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft war die Entscheidung der Rheinischen Fachhochschule, im kommenden Jahr einen Campus am Honsberg zu gründen. Es wird möglich, auch in Remscheid zu studieren (was bisher immerhin am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung schon möglich war). Wichtig für unsere Unternehmen, interessant für junge Leute, die sich weiterqualifizieren wollen – und dazu nicht mehr Remscheid den Rücken kehren zu müssen. Unsere Stadt verändert sich. Die große Herausforderung der kommenden Jahre wird das Thema Digitalisierung sein. Aber es sind nicht nur die spektakulären Dinge, die unsere Stadt ausmachen: Wir kümmern uns weiter um zahllose Themen: Ausweise, materielle Sicherheit, Sauberkeit, Sicherheit, Pflege des Stadtbildes, Kultur, Freizeit, Sport, Gesundheit, Zuwanderung, Eheschließungen, Stadtplanung und vieles mehr…

Liebe Remscheiderinnen und Remscheider, mir macht die Arbeit für unsere Stadt, die Arbeit für Sie, sehr viel Freude. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.