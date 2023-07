Grundsteuer: Tausende gehen gegen Bescheide vor

Die neue Grundsteuer sorgt weiter für viel Arbeit beim Remscheider Finanzamt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die neue Grundsteuer sorgt weiter für viel Arbeit beim Remscheider Finanzamt. Während man dort immer noch auf einige Erklärungen wartet, obwohl die Frist längst abgelaufen ist, muss man sich zeitgleich wieder mit schon erledigt geglaubten Vorgängen beschäftigen. Grund dafür sind Einsprüche gegen bereits erstellte Bescheide, die die Behörde derzeit massenhaft erreichen.

Bundesweit sollen es mehr als 1,5 Millionen sein, berichten Medien. In Remscheid sind es bisher etwa 2200, wie der stellvertretende Dienststellenleiter Frank Hannesen bestätigt. Das entspreche rund zehn Prozent der bislang versandten Grundsteuerwertfeststellungsbescheide.

Warum die Bürger so viele Einsprüche einlegen, dazu macht Hannesen keine genauen Angaben: „Die in den Einsprüchen vorgebrachten Gründe sind individuell und beziehen sich auf den jeweiligen Einzelfall“, teilt er schlicht mit. Steuerberater Fabian Klee von der Remscheider Kanzlei Kaib, Galldiks und Partner hat hingegen einen deutlich konkreteren Verdacht, woran das liegen könne.

Steuerberater raten oft selbst zu Einsprüchen gegen Grundsteuerbescheide

Bei Weiterbildungen für Steuerberater höre man immer wieder den Rat, gegen jeden Grundsteuerbescheid Einspruch einzulegen, berichtet er: „Um die Bescheide für eine eventuelle Verfassungswidrigkeit offen zu halten.“ Man selber weise die Mandanten auf die Möglichkeit hin, sagt Klee. „Die Entscheidung, ob man hiergegen wirklich vorgehen möchte, wenn ansonsten der Bescheid erklärungsgemäß ergangen ist, muss jeder am Ende selber treffen.“ Zumal derzeit noch niemand absehen könne, was er wirklich zu zahlen hat, weil die Kommunen die neuen Hebesätze noch nicht beschlossen haben.

Auf jeden Fall aktiv werden sollte man, wenn der festgestellte Grundsteuerwert deutlich vom tatsächlichen Wert abweicht, empfiehlt Klee: „Denn das bisherige Gesetz lässt bei der Bewertung, im Gegensatz zur erbschaftsteuerlichen Bewertung, keine Möglichkeit zu, einen niedrigeren Wert durch ein Gutachten feststellen zu lassen.“ Auch wenn die Angaben im Bescheid ohne Grund von denen der Erklärung abweichen, sollte man handeln: „Denn außerhalb der Einspruchsfrist kann man eine Änderung nur noch schwer bewirken.“

Einsprüche könne man innerhalb von einem Monat schriftlich beim für die Immobilie zuständigen Finanzamt einlegen, erklärt Fabian Klee – und hat auch noch einen praktischen Rat: Geht es nur darum, den Bescheid für eventuelle spätere Gerichtsurteile offen zu halten, kann man bei der Finanzverwaltung mit Hinweis auf bereits laufende Musterverfahren das Ruhen des Verfahrens beantragen. So kann man in Ruhe den Ausgang abwarten, wahrt die eigenen Rechte und hat dabei keine Kosten.

Kommentar von Sven Schlickowey: Wer keine Arbeit hat...

Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, sagt der Volksmund. Beim Thema Grundsteuer müsste es heißen: Wenn der Gesetzgeber seine Arbeit nicht richtig erledigt, macht er der Finanzverwaltung welche. Und den Gerichten. Seit 2018 ist die neue Regelung in Arbeit, herausgekommen ist ein Verfahren, bei dem sich Eigentümer in ein kompliziertes Online-Formular einarbeiten müssen, um dem Finanzamt Daten mitzuteilen, die dieses überwiegend schon hat. Darüber hinaus misstrauen so viele Menschen dem Ganzen, dass die Ämter nun mit Einsprüchen überhäuft werden.

Ein Problem: Die Erfassung ist so standardisiert, dass die festgestellten teils massiv von den realen Werten abweichen – die Möglichkeit, per Gutachten den Gegenbeweis anzutreten, gibt es aber nicht. Schon dieser Passus, schnell abgeschrieben beim Erbrecht, könnte deutlich entlasten. Stattdessen haben Ämter und Gerichte nun die Arbeit.