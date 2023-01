Grundschule Siepen: Banner erklärt die Elternhaltestelle

Aktion

+ © tefan Keller/Verkehrswacht Banner erklärt die Elternhaltestelle © tefan Keller/Verkehrswacht

„Anhalten, Aussteigen, selbst gehen lassen“ - das ist das Motto, mit dem Kinder der Grundschule Siepen sicher von der Elternhaltestelle an der Ronsdorfer Straße in ihre Klassenräume an der Wolfstraße kommen sollen.