Grundschule Hasten kämpft für ihren Spielplatz

Vor einem Jahr wurde das große Klettergerüst auf dem Schulhof abgebaut. Wie geht es jetzt weiter?

Von Andreas Weber

Remscheid. Mit 48.400 Euro wird der Schulhof der Grundschule Hasten provisorisch hergerichtet. Dass endlich etwas geschieht, dafür hat der Schulverein im Namen der Kinder lange gekämpft. Im Sommer 2022 waren große Teile der kleinen Spiellandschaft abgebaut worden, weil das Hauptelement zum Klettern vom Tüv als verkehrsunsicher eingestuft worden war.

Oft wurde Lena Savarino von ihrem Sohn besorgt gefragt, wie es weitergehe. Die Vorsitzende des Schulvereins konnte nur mit den Achseln zucken, wenn ihr angehender Viertklässler wissen wollte, wo er und seine Kameraden in den Pausen toben können. Am 7. Juli 2022 begann der Schriftverkehr mit der Stadt. Dass lange nichts passierte, sei die eine Sache, die andere, dass die Kommunikation einseitig lief. Nie Antworten und Perspektiven aufgezeigt zu bekommen, sei frustrierend gewesen, klagen Savarino und ihr Stellvertreter Florian Fischer.

„Wenn ich in meinem Beruf bei einem großen Handelskonzern so arbeiten würde, hätte ich ein Riesenproblem. Die absolute Intransparenz seitens des Schulverwaltungsamtes ärgert mich kolossal. Da wundert es mich nicht, dass die Menschen die Lust am Ehrenamt verlieren.“ Am 24. August 2022 hatten sich die Beteiligten, Planer und Gebäudemanagement auf dem Hof getroffen. Der Schulverein vorneweg, mit konkreten Ideen. Er wollte – da finanziell nicht schlecht aufgestellt – eigene Mittel zur Spiellandschaft beisteuern, konzeptionelle Vorstellungen einbringen.

Beides kam nicht zum Tragen. Zwischenzeitlich waren die Rufe im Schülerparlament lauter geworden. War davor der Zustand der (inzwischen sanierten) Toiletten das zentrale Thema in den Sitzungen, wurden diese vom fehlenden Spielplatz abgelöst. „Ehrlich gesagt“, räumt Schulleiterin Claudia Becker ein, „weiß man nicht, was man den Kindern erzählen soll, warum es solange dauert.“ Mittlerweile sind die Mittel zu einem ersten Schritt freigegeben. Götz Eickelberg (TBR) hat den Plan entworfen.

Erste Pläne stehen: Das soll auf dem Schulhof im ersten Schritt entstehen

Der fällt aus triftigem Grund spartanisch aus, kommt ohne Kletterlandschaft aus. Zunächst wird nur der Untergrund auf dem Hof zum Spielen ausgetauscht. Möglichst dieses Jahr, nachdem ein Landschaftsbauer gefunden worden ist. Vorgesehen sind eine Ballspielfläche und ein Basketballkorb. Der momentan völlig unebene Boden wird begradigt, seine natürliche Neigung jedoch beibehalten.

Teuer ist die Entfernung und Entsorgung des teerhaltigen Asphalts. Tragschichten müssen abgekratzt werden. „Sobald wir Altflächen anfassen, schießen die Kosten in die Höhe“, sagt Götz Eickelberg. Aufgetragen wird eine natürlich, wassergebundene Wegedecke, die aus mehreren Schichten fein gemahlenem Steingranulat besteht.

Mehr ist nicht drin. Denn in ein paar Jahren, genauer Zeitpunkt unbekannt, wird es aufgrund der steigenden Schülerzahlen einen neuen Anbau geben. Dem Schulausschuss wurden erste Pläne vorgestellt und eine Schätzung: 30 Millionen Euro. Hasten würde damit zum Neubau-Spitzenreiter bei den 17 Grundschulen.

Die Pavillons neben dem Hauptgebäude werden verschwinden, der Anbau mit Turnhalle und OGS-Trakt (ehemaliges Schwimmbad) abgerissen. In L-Form soll eine Verbindung zum Hauptgebäude an der Ecke Moltke-/Blücherstraße geschaffen werden. Wenn die Bagger rollen, wird dies über den Schulhof passieren. Dann würde der neue Spielplatzboden vorübergehend zur Baubetriebsfläche.

Der Boden, der verlegt wird, soll dauerhaft bleiben. In einem zweiten Schritt, nach Fertigstellung der Baumaßnahme, könnte großes Spielgerät dazukommen. Zwischenzeitlich denkt der Schulverein, neben der Nutzung der Spielboxen, die der GGS zur Verfügung stehen, an das Aufhängen einer Slackline.

Standortsuche

Wohin mit den 235 Schülern, bis der mit 16 Monaten Bauzeit veranschlagte Neubau kommt? Eine Aufteilung auf mehrere Standorte wäre pädagogisch und organisatorisch kaum sinnvoll. Eine Alternative wäre, vorübergehend in die ehemalige Hauptschule Hölterfeld zu ziehen, wenn die Flüchtlinge raus sind.