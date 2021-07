Grundschule: Eltern bekommen Haltestelle

Sicherheit

Die enge Sedanstraße (rechts) soll durch Haltestelle entlastet werden.

Ziel ist es, den Hol- und Bringverkehr in der engen Sackgasse zu optimieren.

Um den Schulweg zur Walther-Hartmann-Grundschule in der Sedanstraße sicherer zu machen, beschloss die Bezirksvertretung Süd in ihrer letzten Sitzung bei einer Gegenstimme, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und in der angrenzenden Metzer Straße eine „Eltern-Kind-Haltestelle“ einzurichten. Ziel ist es, den Hol- und Bringverkehr in der engen Sackgasse zu optimieren, auch im Hinblick auf die Kita, die demnächst in der Sedanstraße gebaut wird. An der Ecke Metzer Straße werden Parkflächen zum kurzfristigen Anhalten für Eltern geschaffen. Die Kinder sollen dann, weiter mit Unterstützung der Schülerlotsen, sicher zur Grundschule gehen zu können. AWe